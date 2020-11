Pas de bannissement de TikTok aux USA pour le moment, mais la situation reste compliquée

TikTok sera-t-il finalement banni des USA s’il ne cède pas ses activités américaines à une entreprise américaine ? Jusqu’à présent, ByteDance, qui propose ce réseau social, n’est toujours pas fixé sur son sort.

Pour rappel, l’administration Trump a signé des décrets visant à faire bannir TikTok des États-Unis si les activités américaines du réseau social ne sont pas cédées à une entreprise américaine. Et normalement, ByteDance devait vendre ces activités américaines avant le 12 novembre, pour éviter le bannissement.

Mais comme nous l’avons évoqué dans un précédent article, alors que cette date limite approchait, TikTok ne savait toujours pas s’il serait banni ou non. En effet, si l’administration Trump a signé des décrets pour ce bannissement, cela a été contesté devant la justice.

Pas de bannissement le 12 novembre

Finalement, TikTok n’a pas été banni le 12 novembre. Comme le rapporte un article publié par TechCrunch, le ministère américain du Commerce a indiqué qu’il se conforme à une injonction émise le 30 octobre par une Cour de district de Pennsylvanie. TikTok n’est donc pas banni en attendant de « nouveaux développements juridiques ».

Cependant, la société ByteDance ne peut pas encore souffler, car il est encore loin d’être fixé sur le sort de TikTok aux USA. Le même jour, le ministère américain de la Justice a déjà fait appel.

Et devant une autre cour, la Cour d’appel de Washington, TikTok a une nouvelle date limite, en décembre, pour soumettre des documents dans le cadre d’une requête pour éviter la vente forcée de ses activités américaines.

En substance, rien n’est encore sûr pour le moment et on peut s’attendre à de nouveaux rebondissements dans cette affaire. D’ailleurs, on rappelle que ByteDance avait déjà trouvé un accord avec Walmart et Oracle (des négociations avec Microsoft n’ont pas abouti) afin d’éviter le bannissement de TikTok aux États-Unis. Mais aujourd’hui, même cet accord est incertain.

Pendant ce temps, TikTok continue d’être très populaire et inspire d’autres plateformes

En tout cas, malgré cette incertitude quant à son avenir au pays de l’Oncle Sam, TikTok continue de jouir d’une grande popularité. Et d’ailleurs, de plus en plus d’entreprises s’inspirent du format vidéo qu’il a popularisé.

Instagram et YouTube ont développé des équivalents des vidéos TikTok sur leurs plateformes. Et récemment, Instagram a dévoilé un nouveau design qui inclut un onglet dédié à ces vidéos façon TikTok.

De son côté, Netflix a récemment confirmé qu’il teste lui aussi des vidéos inspirées de celles de TikTok. En substance, il s’agit de courts extraits, humoristiques, des contenus de son catalogue. Le SVOD veut utiliser ces vidéos inspirées de TikTok pour aider ses abonnés à découvrir de nouveaux films ou séries à regarder.

Sinon, on rappelle que Netflix s’inspire également des Stories de Snapchat (des vidéos qui défilent horizontalement) pour afficher des bandes-annonces à ses abonnés.