Comment synchroniser ses mots de passe entre Firefox et Android ?

Si vous utilisez Chrome sur votre ordinateur et un smartphone Android, Google peut vous aider à synchroniser vos mots de passe pour que vous ne ressaisissiez pas ceux-ci quand vous passez d’un appareil à un autre. En revanche, si vous utilisez Firefox sur votre PC, les choses sont plus compliquées.

Mais aujourd’hui, grâce à la nouvelle application Firefox Lockbox, que Mozilla vient de lancer sur Android, vous pourrez synchroniser vos mots de passe entre le navigateur Firefox et Android.

“Garder une trace de vos mots de passe sur tous les appareils peut être un défi, d’autant plus que beaucoup d’entre nous ont essayé de les compliquer davantage pour se protéger contre les fuites de données”, explique Mozilla dans un billet. “Dites au revoir aux mots de passe stockés dans un aide-mémoire ou dans une note dans vos contacts ou écrits sur un autocollant sur votre bureau”. De plus, l’application Firefox Lockbox fonctionne avec la fonctionnalité de remplissage automatique d’Android. Cela signifie qu’il ne sera même pas nécessaire de faire un copier-coller lorsqu’on souhaite utiliser un mot de passe enregistré sur Firefox, sur une application mobile.

Une raison en moins de basculer vers Chrome

Néanmoins, Lockbox ne propose pas autant de fonctionnalités que les applications spécialisées dans la gestion des mots de passe comme 1Password, Dashlane ou LastPass.

Mais c’est gratuit et destiné à un usage précis : proposer une fonctionnalité similaire à la synchronisation de Chrome avec Android à ceux qui utilisent Mozilla Firefox sur ordinateur.

Effectivement, il est possible qu’auparavant, de nombreux utilisateurs de Firefox aient décidé de basculer vers Chrome seulement parce que c’est plus simple de gérer les mots passe entre Chrome et Android. Mais désormais, Mozilla Firefox propose donc une fonctionnalité similaire, à condition d’installer Lockbox sur son appareil Android.

En même temps, cela pourrait également entrer dans la politique de diversification de Mozilla, qui a récemment lancé Send, une alternative aux services comme WeTransfer pour envoyer de gros fichiers en ligne.

