Community arrive enfin sur Netflix !

Il est difficile d’illustrer avec réalisme notre joie à l’annonce de la très bonne nouvelle qui vient de tomber. Le 1er avril prochain, donc dans un mois et demie environ, la série Community va arriver sur Netflix. Au risque de se mettre à dos la communauté Friends, on aurait presque envie de dire que cela compense le départ de la série du catalogue. On vous explique.

Community, une série sous-cotée

En France, la série de Dan Harmon est passée relativement inaperçue en dehors d’un cercle de série-maniaques, adeptes du téléchargement. Il faut dire que si les 110 épisodes ont été diffusés entre 2009 et 2014 sur NBC, la France a du attendre 2012 pour voir le programme débarquer sur ses écrans. Pire encore, c’est une chaîne plutôt confidentielle, Numéro 23 qui a été privilégiée à l’époque. Si la série est entre temps devenue disponible sur Amazon Prime Video, on reste là encore sur une plateforme qui n’offre pas forcément une couverture exceptionnelle auprès du grand public.

La confirmation est tombée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, pour le plus grand plaisir des fans. On sait donc désormais que c’est l’intégralité de la série, les six saisons qui seront disponibles dès le 1er avril et il ne s’agit pas d’une blague du professeur Chang même si c’est bien le personnage joué par Ken Jeong qui est mis en avant dans les différentes publications.

Community is coming to Netflix April 1st! No foolin' 🙌 pic.twitter.com/JLt22XXExN — Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) March 13, 2020

Au reste du casting de cette fantaisiste série, on trouve notamment Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudy, Yvette Nicole Brown, Alison Brie ou bien sûr Daniel Glover. On vous annonce déjà un phénomène massif de binge-watching en France le 1er avril prochain.

Ce lancement sur Netflix pourrait aussi faire renaître l’espoir chez les fans d’un film pour clôturer la série. Affaire à suivre…