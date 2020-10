Conan le Barbare décliné en série pour Netflix

C’est une époque que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. En 1982, le film Conan le Barbare déboule dans les salles obscures. Dans le rôle du Cimmérien bardé de muscles on découvre Arnold Schwarzenegger. Un film qui marquera l’imaginaire collectif, mais aussi la mémoire des fans du personnage inventé par Robert E. Edward en 1932. Il va désormais avoir une nouvelle chance de briller à l’écran avec une série prévue pour Netflix.

Conan Le Barbare, le nouveau bijou de Netflix ?

Au fil des années, le personnage a eu le droit à plusieurs films (deux avec Arnold Schwarzenegger) puis un autre avec Jason Momoa en 2011, et des films inspirés (Kalidor en 1985 et Kull Le Conquérant en 1997). Du côté de la télévision, ce sont plutôt les séries d’animations qui ont tiré leur épingle du jeu, même s’il y a aussi eu une série avec Ralf Moeller dans le rôle principal à la fin des années 90.

Mais Conan le Barbare pourrait donc bien avoir le droit à une nouvelle série, qui est en cours de développement chez Netflix. On parle là bien d’un programme en prise de vues réelles. Pour l’instant, la plateforme de streaming cherche un scénariste et un réalisateur. L’étape la plus attendue sera bien entendu celle du casting du personnage de Conan le Barbare.

A noter que pour Netflix, ce projet ne serait pas qu’un simple one-shot. Comme pour The Witcher, l’idée est de pouvoir donner naissance à tout un univers autour du personnage de Conan le Barbare. Au programme, des séries, des films, des séries animées…

De façon surprenante, Amazon Prime Video a déjà annoncé en 2018 le lancement d’une série dramatique autour des origines du personnage de Conan le Barbare. Mais, les informations particulièrement rares au sujet de ce qui pourrait un projet concurrent.