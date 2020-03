Confinement total : nos bonnes pratiques pour télétravailler dans la joie et la bonne humeur

Les meilleurs tips de télétravail Les meilleures pratiques après des années d’expérience pour télétravailler dans la joie et la bonne humeur. Posted by Presse-citron on Monday, March 16, 2020

Il y a de fortes probabilités pour que le gouvernement décrète un confinement généralisé et forcé dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Voire les prochaines minutes. Cette fois plus personne n’aura le choix, il faudra rester chez soi et travailler chez soi.

Comme beaucoup d’indépendants du digital je télétravaille partiellement depuis des années, partageant mon temps entre le bureau dans un coworking, les voyages et déplacements, les rendez-vous avec les clients pour le volet conseil/coaching et donc le travail à domicile. Loin d’être une contrainte pour moi, le télétravail est une partie de mon activité professionnelle que j’ai toujours appréciée. A condition de s’organiser en conséquence.

Pour commencer, je classerai l’organisation du télétravail en trois grandes catégories :

Confort (personnel et familial)

Productivité

Communication

Voici les règles et bonnes pratiques que j’applique en matière de home office.

Confort (personnel et familial)

Aménagez-vous un espace de travail, si possible clos. Une chambre peut faire l’affaire car c’est une pièce où l’on ne séjourne pas prioritairement en journée. Une alcôve ou tout lieu où l’on peut s’isoler un minimum est aussi à prendre en compte. Faites un effort d’imagination pour trouver des espaces insoupçonnés dans votre habitat afin d’en transformer un en espace de travail. Cela peut paraitre saugrenu, mais pourquoi pas aussi un grand placard que vous videz et dans lequel vous aménagez un plan de travail pour poser ordinateur et papiers ?

Essayez dans la mesure du possible de transposer votre espace professionnel à votre domicile. Par exemple si vous avez deux écrans au bureau, investissez dans un deuxième écran que vous ajouterez à votre laptop, ce n’est pas très cher et cela vous permettra de conserver vos habitudes et votre confort.

Faites en sorte que cet espace soit à part, et puisse être totalement fermé et invisible une fois votre journée terminée : si vous devez bosser au salon ou la cuisine, prévoyez une routine qui permette de plier vos gaules facilement et de tout ranger une fois terminé. Il n’y a rien de pire pour vous et votre famille que de voir votre espace de travail ouvert en dehors des heures de travail.

Si vous pouvez, investissez (ou faites-vous payer par votre employeur) dans un vrai fauteuil de bureau. Travailler à l’arrache plusieurs heures par jour sur une chaise de cuisine n’est pas idéal. Posez-vous, soyez bien.

Dernier truc important : ouvrez les volets, aérez, regardez dehors, regardez le ciel, faites entrer la lumière, ne travaillez pas dans un cloaque sombre et fermé.

Productivité

Fixez-vous une heure de réveil et tenez vous à cette heure. Tenez compte du temps de trajet que vous allez économiser. A partir de là, deux options s’offrent à vous : soit vous vous levez à la même heure que pour aller bosser, et vous commencerez beaucoup plus tôt puisque vous n’aurez pas de trajet (entre 20 mn et jusqu’à plus d’une heure selon les cas), soit vous souhaitez commencer à la même heure qu’au bureau et vous allez dormir entre 20 mn et plus d’une heure de plus ! Pas mal non ?

Ne changez rien à vos autres habitudes et routines du matin. Faites comme si vous alliez bosser, sauf que le trajet ne fait quelques mètres. Donc douche, petit déjeuner, bises à la famille etc. Habillez-vous, voire chaussez-vous, c’est important, d’autant que vous aurez peut-être des interactions avec des collègues et des clients. Mais c’est important psychologiquement aussi, cela vous fera vous sentir bien, dans le mouvement, et pas en dehors. Cela influera sur votre mental et sur vos interactions, et vos correspondants sentiront que vous n’êtes pas en pyjama !

Mettez-vous au boulot à la même heure que d’habitude, éventuellement plus tôt, pas plus tard.

Programmez un timer (ou votre montre connectée donc certaines proposent cela nativement) pour un rappel toutes les heures pour bouger. Au bureau on a davantage la possibilité de bouger. Chez soi on oublie. Or bouger est vital. Il n’y a rien de pire que de rester assis, tassé le dos courbé toute la journée devant un écran. Des études ont démontré que passer sa vie assis raccourcit significativement l’espérance de vie et peut déclencher des troubles sérieux. Donc toutes les heures, petite pause de cinq minutes, étirements (regardez sur YouTube, il y a des milliers de tutos sur le sport en intérieur sans appareils), prenez l’air si c’est possible, marchez, faites quelques pas, des pompes, tractions, ouvrez la fenêtre, regardez dehors, laissez-vous aller à rêver quelques minutes, etc

Faites une vraie pause déjeuner, posez-vous, faites un peu de cuisine, même sommaire, une petite salade composée, un truc solide, un dessert. Dégustez tranquillement, dans le pire des cas ça vous prendra entre trente et quarante-cinq minutes tout compris et vous serez bien car c’est un bon moment.

Et surtout… Profitez de cette pause et de cette opportunité pour découvrir les bienfaits extraordinaires de la sieste. C’est un vrai sujet. Même si certaines entreprises et coworks mettent des espaces dédiés à disposition, cela reste parfois un sujet quelque peu délicat. Et pourtant un bon petit somme de quinze à vingt minutes a des vertus exceptionnelles. Votre concentration, votre énergie et votre productivité seront décuplées pour la deuxième partie de la journée.

Concentrez votre temps de travail comme au bureau, soit environ 7h par jour, sans trop vous disperser.

A la fin de la journée, pliez et rangez votre matériel (voir première section) afin de dégager l’espace et ne pas être tenté d’y retourner (vous pouvez régler quelques trucs avec votre smartphone ou au pire votre laptop sur les genoux) et passez à autre chose. Votre deuxième journée débute !



Communication

Au travail il y a les communications formelles, informelles, urgentes, pas urgentes, visuelles, pas visuelles, écrites, parlées… Et il y a les petites blagues entre potes. A chacune de ces catégories correspondent des outils, comme Slack, Teams, Zoom, FaceTime, Google Drive, WhatsApp, Trello, ce bon vieil e-mail, etc

Soyez connecté et réactif, car là aussi il faut reproduire virtuellement votre espace et ambiance du taf avec les collègues. Mettez-vous dans l’état d’esprit que vous êtes physiquement présent au bureau, et que les transmissions de toutes sortes doivent être aussi fluides que si vous étiez avec vos collègues.

Pensez à ranger un peu derrière vous en cas de vidéo-conférence. Tip : Microsoft Teams et Skype proposent une option “flouter le fond”, qui sauvera votre honneur si votre intérieur est un champ de bataille 🙂

Et surtout, pensez que le temps de travail au bureau c’est aussi du lien social informel. Réservez-vous un espace sur un outil de workplace (une chaine Slack par exemple) pour la déconne, pour garder le contact avec vos collègues, pour vous balancer des petites vannes, des trolls, enfin tout ce qui rend la vie plus agréable. Mine de rien c’est super important !

Dernier truc tiré aussi de l’expérience personnelle : pensez à vous éclaircir la gorge en raclant avant un appel car quand on est seul on peur rester de longs moments sans parler, et si vous ne parlez pas pendant un moment, vos premiers mots risquent d’être inaudibles, du coup vos correspondants vont croire que vous êtes en PLS coronavirus 🙂

Cette pandémie est une bonne opportunité de découvrir d’autres façons de travailler et de communiquer, et c’est aussi un crash test de notre résilience. Nous avons tous les outils à notre disposition pour le faire, essayons malgré les semaines difficiles qui s’annoncent d’en tirer un parti positif !