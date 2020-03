Confinement : Uber se recycle dans le transport de médicament

Comme de nombreux services liés à la mobilité, Uber est relativement concerné par cette période de confinement. Lors d’une réunion téléphonique avec les investisseurs, Le PDG Dara Khosrowshahi a déclaré que le volume des courses a diminué de 60 à 70 % ces derniers jours dans les villes les plus touchées aux États-Unis, comme Seattle.

Cependant, Dara Khosrowshahi a plus d’un tour dans son sac et prévoit de recycler son réseau de transport urbain en un réseau de livraison pour les médicaments, produits de base, et autres denrées primordiales pour survivre.

Khosrowshahi a notamment fait référence à Uber Health, son service qui permet aux établissements médicaux américains de commander une course pour leurs patients, en expliquant : « Nous avons déjà des contacts dans le secteur de la santé, nous avons tous les processus dont nous avons besoin ».

Il a ajouté que malgré la situation critique que traverse Uber, son entreprise a largement les compétences pour la surmonter : « Nous disposons de liquidités suffisantes. Nous avons une structure de coûts très variable, une empreinte mondiale, de multiples lignes d’affaires qui nous donnent une certaine diversité et des études de cas sur la rapidité avec laquelle nos entreprises sont susceptibles de rebondir après un choc comme celui-ci. Tout cela nous donne confiance… Dès que les entreprises commenceront à bouger, Uber le fera aussi ».

Par exemple, même si l’entreprise a mis en place un programme de soutien à ses chauffeurs susceptibles d’être touchés par le virus, elle encourage également ceux qui sont encore aptes à travailler à effectuer des livraisons pour l’autre partie de l’entreprise : Uber Eats, et potentiellement pour d’autres articles. « C’est vraiment ce sur quoi nous travaillons, passer à Eats parce que l’entreprise Eats est certainement beaucoup mieux tenue » rajoute Dara Khosrowshahi. Il est important de préciser que les frais de livraison sont annulés en cette période de confinement.