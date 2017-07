Confirmation ! Les Pokémon légendaires arrivent bien le 22 juillet sur Pokémon Go

Plus d’un an après la sortie du célèbre jeu Pokémon Go, Niantic a enfin officialisé un détail que tous les joueurs attendaient avec impatience : l’arrivée des Pokémon légendaires. C’est donc demain que le premier Pokémon légendaire fera son entrée dans le jeu à Chicago.

Niantic a profité d’un évènement de taille pour faire entrer son premier Pokémon légendaire dans le jeu, puisque l’entreprise profitera de l’événement Pokémon Go Fest de Chicago. L’annonce a été faite par le biais du blog officiel du développeur, on peut donc s’attendre à une frénésie au Grant Park de Chicago ce samedi, comme lors des premiers jours du célèbre jeu en réalité augmentée.

Pokémon Go : le premier Pokémon légendaire débarquera ce samedi 22 juillet

Il s’agit d’une double première car rappelons que le Pokémon Go Fest sera aussi le tout premier évènement mondial tournant autour de ce jeu ! Pour en revenir au Pokémon légendaire qui surgira à Chicago dans la journée de demain, Niantic explique : « Si les Dresseurs présents à Chicago réussissent à vaincre le Pokémon Légendaire, ce Pokémon commencera à apparaître dans des Raids partout dans le monde, après le Pokémon GO Fest ».

Si vous n’avez pas la chance d’être sur place, sachez que l’évènement sera retransmis en live streaming sur la plateforme Twitch à 17h00 (heure française) demain. Les joueurs qui parviendront à capturer des Pokémon Légendaires pourront les utiliser dans les toutes nouvelles arènes mises en place par Niantic, afin d’effectuer des combats à plusieurs. Seule particularité de ce type de Pokémon, ces derniers ne pourront pas garder l’arène.

Pour les un an de Pokémon Go, Niantic a donc vu les choses en grand et offre un vrai renouveau dans le jeu, que les millions de joueurs attendaient impatiemment. Prêt à repartir en quête de créatures virtuelles ?