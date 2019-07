C’est confirmé, la fin de Game of Thrones ne sera pas réécrite

Si Game of Thrones a su susciter un large engouement depuis la sortie de la première saison en 2011, il est certain que la huitième et ultime saison dévoilée il y a quelques mois a déçu de nombreux fans. En effet, beaucoup y ont vu une fin tirée par les cheveux, bâclée et non aboutie.

Game of Thrones n’aura pas le droit à une autre fin

Ces fans en colère se sont donc plaints en signant une pétition qu’ils ont adressé directement aux scénaristes de Game of Thrones. Celle-ci n’a pas été tendre, si bien que son créateur évoque des auteurs « terriblement incompétents lorsqu’ils n’ont pas de livres sur lesquels s’appuyer ». Pour lui, cette série mérite donc « une dernière saison qui a du sens ». Comme l’indique le titre même de la pétition, les fans souhaitaient alors « une nouvelle saison 8 de Game of Thrones faite par des scénaristes compétents ».

Néanmoins, cela n’arrivera définitivement pas, comme l’a récemment confirmé le directeur de la programmation de HBO. Lors d’une conférence de presse de l’Association des critiques de séries télévisées qui s’est tenue en Californie, Casey Blows a indiqué que la dernière saison de Game of Thrones n’aurait, comme l’on pouvait s’y attendre, pas droit à sa réécriture. Au sujet de la pétition, il a déclaré que celle-ci n’avait « jamais été prise au sérieux ».

Le directeur de la programmation de la chaîne américaine a également ajouté : « La pétition montre l’enthousiasme et la passion autour du show, mais ça [réécrire la dernière saison de Game of Thrones, NDLR] n’a jamais été quelque chose que nous avons considéré. Je n’imagine aucune autre chaîne le faire ».

Pour rappel, la pétition en question a été lancée lors de la diffusion de la dernière saison de Game of Thrones en mai 2019. Celle-ci a rapidement gagné en viralité au point de passer le cap des 300 000 signatures en six jours. En quinze jours, elle avait alors passé le cap du million de signatures, connaissant une croissance particulièrement conséquente après la diffusion de l’avant-dernier épisode, particulièrement critiqué par les fans.

Logiquement, l’augmentation du nombre de signatures s’est calmée avec le temps, mais cela n’empêche pas le document de comptabiliser plus de 1,69 million de signatures à l’heure où nous écrivons ces lignes.