Connaissez-vous cette anecdote sur la cryogenisation de Han Solo dans L’Empire Contre Attaque ?

Voilà maintenant 42 ans que certains d’entre nous ont eu la chance de découvrir « L’Empire Contre Attaque » au cinéma. C’était en 1980, et à l’époque il s’agissait du second volet de la Guerre des Étoiles, communément appelé Star Wars. À l’époque, le phénomène n’était pas aussi puissant qu’aujourd’hui, mais de nombreux fans commençaient déjà à se passionner pour les aventures de Luke, Leia, de l’Empire menait par le seigneur Dark Vador, mais également pour le personnage de Han Solo incarnait par Harrison Ford.

L’un des grands moments de la saga, c’est la capture de Han Solo par les troupes ennemies sur la planète Bespin. Trahi par son ami Lando Calrissian, ce dernier est donc congelé dans de la carbonite. Un moment fort du film et de la saga qui aurait pu ne pas exister. C’est en effet ce que nous confiait Harrison Ford dans une interview en décembre 2015.

Han Solo absent du Retour du Jedi ?

C’est donc une quarantaine d’années plus tard qu’Harrison Ford nous livre une petite anecdote bien sympathique au sujet de son rôle du contrebandier le plus célèbre et le plus apprécié de la Galaxie, mais également de sa cryogénisation dans l’Empire Contre Attaque. Il se trouve que cet événement n’était pas prévu à la base dans les plans de George Lucas.

Pour ceux qui n’étaient pas au courant, George Lucas a dû prendre cette décision, car il n’était pas certain qu’Harrison Ford signe pour le Retour du Jedi. L’acteur qui était également engagé sur la trilogie Indiana Jones (qui devait être lancée un an après la sortie de L’Empire Contre Attaque) voulait que son personnage meure pour se libérer un peu de temps, mais surtout parce qu’il souhaité que la fin de Han Solo soit épique avec une grande scène dramatique.

Mais ce n’était pas vraiment la vision de George Lucas qui ne souhaitait pas faire mourir l’un des personnages les plus appréciés de la saga. Ainsi, n’étant pas certain de convaincre Harrison Ford de signer pour un troisième film Lucas a changé son script pour faire cryogéniser Han Solo dans l’optique de pouvoir le faire revenir dans le Retour du Jedi… Ou non.

La suite, vous la connaissez, Han Solo sera bien de retour dans le sixième volet de Star Wars et sera même un des principaux acteurs dans la victoire face à l’Empire. Les fans auront même le plaisir de le retrouver en 2015 dans Star Wars VII — Le Réveil de la Force.