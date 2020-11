Connaissez-vous la fonctionnalité cachée de la DualSense PS5 qui fait débat ?

Disponible depuis le 19 novembre un peu partout dans le monde (sous réserve de stocks), la PlayStation 5 et la PS5 Digital Edition sont un énorme carton pour Sony. Le passage next-gen est clairement prononcé pour la firme nippone notamment grâce à sa DualSense pour le moins révolutionnaire et très prometteuse pour les prochains jeux.

Mais cette dernière embarque une option qui peut déranger certains joueurs. Une option qui était déjà disponible sur PS4, mais uniquement lorsqu’un casque était branché. Cette option ? L’enregistrement de votre voix et de votre entourage !

La DualSense vous enregistre !

C’est donc sur Reddit que nous avons pu découvrir cette petite vidéo assez surprenante d’un joueur PS5 qui débloque un trophée. Cela fait partie des nouvelles fonctionnalités de la PS5 qui enregistre automatiquement une petite vidéo de quelques secondes (en plus d’une capture d’écran) au moment où vous débloquez un trophée. Cet internaute fut surpris de voir que sa voix et sa joie font également partie de la capture en question.

Une option qui peut bien entendu être désactivée à n’importe quel moment, mais qui est activée par défaut. Et cela pose d’ores et déjà problème à certains joueurs qui critiquent cette possibilité suite aux violations de vie privée. Or, ce système était déjà présent (par défaut) sur PS4 dès qu’un casque était branché à la manette DualShock 4.

Ainsi, comme n’importe quel appareil doté d’un microphone (comme les enceintes connectées) ces appareils peuvent nous entendre puisque c’est le but. De pouvoir échanger avec nous et diffuser notre voix.

Pour les joueurs qui sont vraiment dérangés par cette option, il suffit de se rendre dans le menu de la DualSense (en passant par le bouton PlayStation de votre manette), puis de vous rendre dans micro et de désactivée cette option.

Rappelons tout de même que lorsque le microphone de la DualSense n’est pas utilisé, ce dernier ne vous enregistre pas et n’enregistre pas votre quotidien, ni votre vie privée ou encore vos parties endiablées. Inutile donc de prendre peur.