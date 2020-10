Premier avis sur la manette DualSense PS5 et le jeu Astro’s Playroom. La révolution annoncée ?

Il y a six mois, Sony dévoilait la DualSense. Il s’agissait donc de la toute nouvelle manette next-gen pour la PS5 qui aura la lourde tâche de succéder aux fameuses DualShock qui sont en place depuis la toute première PlayStation. Un contrôleur qui promet d’être exceptionnel, grâce à ses différentes fonctionnalités comme la technologie haptique, les gâchettes adaptatives ou encore son micro intégré.

Depuis son annonce, Sony se montre très confiant sur sa manette. Cette dernière est même présentée comme une « révolution » qui parviendra à changer notre façon de jouer. Les premiers retours de la presse japonaise début octobre étaient très élogieux. Et comme on pouvait vous l’indiquer dans notre article, nous étions très curieux de découvrir par nous même cette manette pour voir si cette révolution était à la hauteur de cet engouement. C’est désormais chose faite, et voici notre premier retour sur la DualSense via le jeu Astro’s Playroom qui est bien une révolution… Mais avec quelques questionnements sur la suite !

PRÉCOMMANDER LA DUALSENSE PS5

La DualSense – La nouvelle révolution de PlayStation

Un avant et un après, voilà comment nous pouvons décrire l’expérience proposée par la DualSense de la PlayStation 5. Un peu comme l’utilisation du PlayStation VR, il est assez difficile d’expliquer les sensations que peut procurer cette manette. Pourtant, elles sont assez exceptionnelles.

Dès le lancement du jeu, nous pouvons faire un tour des différentes fonctionnalités proposées par la manette :

Le nouveau système de vibration haptique

Les gâchettes adaptatives

Le pavé tactile

Le capteur de mouvement

Le microphone

La nouvelle technologie haptique permet d’avoir un système de vibration beaucoup plus poussé et efficace. Vous pouvez ressentir les pas de votre personnage qui se déplace sur le sol. Vous pouvez faire la différence s’il marche sur du sable, une plaque en métal ou sur du bois. Par exemple, si votre petit robot court sur le sable, vous allez ressentir des vibrations assez « granuleuses » qui vont reproduire le bruit de vos pas dans le sable.

Si vous marchez par contre sur une plateforme métallique, vous aurez juste de petites vibrations inopinées avec un son métallique qui sort du haut-parleur de la DualSense. Car oui, c’est assez essentiel de vous dire que le combo vibration/son est très important. Cela joue sur nos sens (d’où le nom Dual-Sense). Si vous coupez le micro ou que vous jouez avec un casque, cela aura quand même moins d’impact.

Ce qui peut ainsi poser un premier problème pour les joueurs qui vont jouer le soir et qui ne doivent pas faire de bruit pour ne pas déranger leur entourage. On vous rassure, même sans le son l’expérience reste agréable et surtout différente de ce que nous avons pu connaître.

La manette dispose d’une lightbar qui embrasse les contours du nouveau pavé tactile. La manette dispose de poignées beaucoup plus fines et agréables lors de la prise en main du pad. L’avant de la manette est lisse, agréable au toucher. L’arrière est plus rugueux avec un grip pour avoir encore plus de stabilité lorsque vous empoignez la DualSense.

Les deux joysticks ont été améliorés par rapport à ceux de la DualShock 4 de la PS4. Ils sont de meilleures qualités et c’est bien plus agréable lorsque vous les manipulez. Le fameux bouton « PlayStation » pour allumer la manette est remplacé par un simple logo. Hélas, ce dernier ne s’allume pas et il passe assez inaperçu. On aurait aimé un petit éclairage ou avoir un logo en couleur. De plus, la qualité de ce dernier fait un peu bas de gamme comparé au reste de la manette.

Sony abandonne les fameux boutons en couleur. La croix bleue, le carré violet, le triangle vert et le rond rouge laissent la place à des touches action beaucoup plus sobres, minimalistes et neutres. Et c’est plutôt classe. La matière des boutons est d’ailleurs bien plus qualitative que celle des anciennes manettes. Pour ce qui est du bouton « option », il est toujours présent et fait office de touche « Start ». Globalement, aucun changement là-dessus.

Pour ce qui est de la croix directionnelle, même système que les boutons d’action. Une nouvelle matière qui reste sobre, classe, épurée et bien plus quali. On valide et c’est vraiment agréable. La touche « Share » est remplacée par la touche « Create » qui vous proposera toujours de partager votre expérience, mais de manière plus poussée. Mais nous reviendrons plus tard sur ce détail.

Les gâchettes sont elles aussi améliorées. Pour ce qui est de l’aspect et de la matière, nous ne remarquons pas de changement vis-à-vis de la DualShock 4 sur PS4. Mais c’est vraiment dans leur utilisation que le changement va se faire. Nous regretterons encore une fois que les gâchettes L2 et R2 touchent le sol lorsque l’on pose la manette. Ce n’est pas un très bon point au niveau de l’accessibilité pour les joueurs qui se serviront de la manette à plat.

La manette dispose également d’une sortie USB de Type-C pour la recherche. Cela change des anciens contrôleurs, mais cela permettra une meilleure efficacité au niveau de la recharge. Pour ce qui est de l’embout opposé, ce dernier est bien en USB « normal ».

Astro’s Playroom : L’expérience parfaite ?

Comme sur PS4 ou encore au lancement du PlayStation VR, un mini-jeu Astro’s Playroom est disponible gratuitement sur PS5 pour découvrir toutes les fonctionnalités de la manette. Nous allons devoir attendre un peu pour un test complet, mais nous pouvons tout de même vous dévoiler nos premiers avis. Pour entrer directement dans le vif du sujet, Astro’s Playroom est un véritable petit coup de cœur.

Alors oui, ce n’est pas un jeu « à la hauteur de la next-gen ». Bien que le jeu soit très joli avec une belle direction artistique, qui nous propose un gameplay très varié avec toujours ce côté mignon, ce dernier reste une petite expérience de 3-4h que l’on a déjà pu voir précédemment. Néanmoins, en étant proposé gratuitement, c’est clairement une expérience qui mérite le coup d’œil !

Plusieurs fonctionnalités de la manette vont être mises en avant. Les gâchettes adaptatives avec un personnage en forme de « ressort » où vous allez devoir écraser les boutons L2 et R2 à fond pour pouvoir vous propulser dans les airs. Gérer la détection de mouvements pour vous déplacer à droite et à gauche.

Vous allez également pouvoir utiliser le microphone et souffler pour produire de l’air dans le jeu et déplacer votre personnage sur un bloc de glace. Et bien entendu, la technologie haptique sera mise en avant avec une multitude de sensations ! Courir dans le sable n’aura vraiment pas la même saveur que faire du patin à glace.

Dans le sable, la manette vibrera de manière assez « brusque » pour reproduire la sensation et le bruit de vos pas dans le sable. Tandis que pour le patinage à glace, la manette produira une vibration très délicate, discrète avec un léger bruit de sifflement. Vraiment, c’est une sensation assez incroyable et plaisante !

Mon premier avis sur la DualSense et Astro’s PlayRoom

C’est un véritable petit coup de cœur que nous avons pour la manette qui s’annonce vraiment comme LA révolution promise depuis des mois. Pour ce qui est d’Astro’s PlayRoom, aucune surprise quand nous connaissons la grande qualité des expériences sur PS4 et PSVR.

Néanmoins, beaucoup de questions autour de la DualSense. Et notre verdict final (sur la manette et le jeu Astro’s PlayRoom) arrivera un peu plus tard pour savoir si la DualSense est une révolution sur tous les jeux. Car oui, tout va dépendre des développeurs et des différents jeux. La révolution ne mènera nulle part si les fonctionnalités ne sont pas mises en avant. Il sera donc très intéressant de reparler de tout cela après les tests des jeux comme Spider-Man Miles Morales, Sackboy A Big Adventure ou encore Demon Souls. Mais également sur les jeux tiers pour voir si les fonctionnalités ne sont pas réservées aux jeux first-party.

PRÉCOMMANDER LA DUALSENSE PS5