Connaissez-vous le top 50 des licences de jeux vidéo qui ont rapporté le plus d’argent ?

Les jeux vidéo, cela parle à énormément de personnes et les licences cultes de ce média sont comparables aux gros blockbusters des salles de cinéma. Les gros studios sont l’équivalent des grands réalisateurs et les nouveaux jeux de certains éditeurs sont attendus comme le Messie de la part des joueurs, comme n’importe quel cinéphile attendrait avec impatience la sortie du nouveau film de son réalisateur favori ! Que ce soit une nouvelle franchise, ou la suite d’une série tant appréciée.

Voilà maintenant plus de quatre décennies que les jeux vidéo font partie de notre quotidien. Plus exactement depuis 1983 et l’arrivée en puissance de Nintendo sur le marché des consoles de salon avec la Nintendo NES. Depuis près de quarante ans, ce sont des milliers de licences de jeux vidéo qui ont été créés et des milliards de jeux vendus. Et du coup, ce sont des milliards de bénéfices qui ont été générés et d’argents qui ont été rapportés par ces licences.

Mais quelles sont les 50 licences de jeux vidéo qui ont rapporté le plus d’argent à ce jour, grâce à leur vente, mais aussi la vente de leurs DLC et autres achats intégrés ? GTA ? FIFA ? Mario ou encore Zelda ? Découvrez le top dès maintenant !

LES 50 LICENCES DE JEUX VIDÉO LES PLUS RENTABLES DE L’HISTOIRE

Places 50 à 41

50 – Mortal Kombat (Depuis 1992) – 1,9 milliards de dollars

49 – LEGO (Depuis 1995) – 2 milliards de dollars

48 – Guitar Héro (Depuis 2005) – 2 milliards de dollars

47 – Clash Royale (Depuis 2016) – 2 milliards de dollars

46 – Fortnite (Depuis 2017) – 2,5 milliards de dollars

45 – Les Sims (Depuis 2000) – 2,5 milliards de dollars

44 – Metal Gear Solid (Depuis 1987) – 2,5 milliards de dollars

43 – PUBG (Depuis 2017) – 2,6 milliards de dollars

42 – Mincecraft (Depuis 2011) – 2,7 milliards de dollars

41 – Battlefield (Depuis 2002) – 2,7 milliards de dollars

Places 40 à 31

40 – Mapple Story (Depuis 2003) – 3 milliards de dollars

39 – Super Smash Bros (Depuis 1999) – 3 milliards de dollars

38 – Tomb Raider : Lara Croft (Depuis 1996) – 3,1 milliards de dollars

37 – The Legend of Zelda (Depuis 1986) – 3,4 milliards de dollars

36 – Fate (Depuis 2004) – 3,4 milliards de dollars

35 – Skylanders (Depuis 2011) – 3,5 milliards de dollars

34 – Resident Evil (Depuis 1996) – 3,6 milliards de dollars

33 – Monster Hunter (Depuis 2004) – 3,7 milliards de dollars

32 – Gran Turismo (Depuis 1997) – 4 milliards de dollars

31 – Need For Speed (Depuis 1994) – 4 milliards de dollars

Places 30 à 21

30 – Madden NFL (Depuis 1988) – 4 milliards de dollars

29 – Assassin’s Creed (Depuis 2007) – 4,1 milliards de dollars

28 – Star Wars (Depuis 1982) – 4,9 milliards de dollars

27 – Candy Crush Saga (Depuis 2012) – 4,9 milliards de dollars

26 – Halo (Depuis 2001) – 5 milliards de dollars

25 – Dragon Ball (Depuis 1986) – 5,6 milliards de dollars

24 – Pro Evolution Soccer (Depuis 1995) – 5,6 milliards de dollars

23 – Clash of Clans (Depuis 2012) – 6 milliards de dollars

22 – Dragon Quest (Depuis 1986) – 6 milliards de dollars

21 – Sonic (Depuis 1991) – 6,2 milliards de dollars

Places 20 à 11

20 – Honor of Kings / Arena of Valor (Depuis 2015) – 6,4 milliards de dollars

19 – Digimon (Depuis 1997) – 6,5 milliards de dollars

18 – Fantasy Westward Journey (Depuis 2001) – 6,5 milliards de dollars

17 – Puzzle & Dragons (Depuis 2012) – 7,1 milliards de dollars

16 – Monster Strike (Depuis 2013) – 7,2 milliards de dollars

15 – League of Legends (Depuis 2009) – 8,4 milliards de dollars

14 – Lineage (Depuis 1998) – 9,3 milliards de dollars

13 – Grand Theft Auto (Depuis 1997) – 9,4 milliards de dollars

12 – FIFA (Depuis 1993) – 10,2 milliards de dollars

11 – CrossFire (Depuis 2007) – 10,6 milliards de dollars

Places 10 à 6

10 – Warcraft (Depuis 1994) – 10,6 milliards de dollars

09 – Final Fantasy (Depuis 1987) – 10,6 milliards de dollars

08 – Street Fighter (Depuis 1987) – 11,3 milliards de dollars

07 – Dungeon Fighter Online (Depuis 2005) – 11,8 milliards de dollars

06 – Space Invaders (Depuis 1978) – 13,9 milliards de dollars

TOP 5 DES LICENCES DE JEUX VIDÉOS LES PLUS RENTABLES

05 – PAC-MAN (DEPUIS 1980) – 14,1 MILLIARDS DE DOLLARS

04 – WII (DEPUIS 2006) – 14,8 MILLIARDS DE DOLLARS

03 – CALL OF DUTY (DEPUIS 2003) – 17 MILLIARDS DE DOLLARS

02 – MARIO (DEPUIS 1983) – 30,2 MILLIARDS DE DOLLARS

01 – POKÉMON (DEPUIS 1996) – 90 MILLIARDS DE DOLLARS

Des chiffres assez impressionnants, dont certains qui donnent le tournis. On pense à Fortnite qui a réussi à atteindre le top 50 en seulement deux ans, cumulant plus de 2,5 milliards de dollars. On pense également à la licence Grand Theft Auto qui approche des 10 milliards de dollars, dont près de 6,5 milliards juste avec le dernier GTA V (depuis 2013). En haut du classement, le gouffre entre Pokémon (90 milliards) et Mario (30 milliards) est assez colossal et montre la force de frappe des monstres de poche !

Côté éditeur, Nintendo est assez tranquille avec trois licences dans le top 5, cumulant à elles seules plus de 124 milliards de dollars de recettes générées. Rien que ça.