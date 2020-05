ContentSquare, la nouvelle licorne française, vient de lever 190 millions de dollars

Contentsquare la startup française spécialisée dans l’expérience client digitale vient d’annoncer une nouvelle levée de fonds de 190 millions de dollars. De ce fait, son financement est de 310 millions de dollars depuis son lancement en 2012. La dernière levée de fond pour ContentSquare remontait à janvier 2019 et était de 60 millions d’euros.

La grande nouvelle de cette levée de fonds est l’entrée de BlackRock Private Equity Partners au capital de la startup française. Évidemment, cette levée a également été possible grâce aux investisseurs habituels : Bpifrance, Canaan, Eurazeo Growth, GPE Hermes, Highland Europe, H14 et KKR.

Depuis 8 ans, Jonathan Cherki, le fondateur de ContentSquare cherche à aider diverses enseignes en améliorant considérablement l’expérience utilisateur de leurs plateformes digitales. ContentSquare emploie 650 salariés dont la plupart résident en France. Jonathan Cherki déclare : « Nous avons plus de 700 clients (dont 30 % des 100 plus grandes entreprises mondiales) et collectons tous les jours 10 milliards de transactions utilisateurs ».

Il faut dire que ContentSquare est utilisé par IKEA, Sephora, Orange, American Express, Dell, Carrefour, SNCF, Toyota, sans oublier Adobe, Google ou Salesforce. L’année dernière, ContentSquare a explosé, son chiffre d’affaires a grimpé de 200% grâce à ses progrès aux États-Unis et en Asie, sans oublier l’Europe. Cette même année, ContentSquare a avalé son concurrent Clicktale et Pricing Assistant.

Avec cette nouvelle levée de fonds, ContentSquare « continuera à investir massivement dans l’innovation, notamment dans l’intelligence artificielle et l’analyse prédictive, et poursuivra sa forte croissance en Amérique, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient ». La startup devient également une licorne puisque sa valeur vient d’atteindre 1 milliard de dollars. C’est une excellente nouvelle en cette période de crise sanitaire. De plus, le gouvernement français s’est fixé comme objectif la naissance de 25 licornes d’ici 2025, ContentSquare devrait donc en faire partie.