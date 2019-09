French Tech : qui sont les 40 startups qui composent le Next40 ?

En référence au célèbre indice boursier CAC40, le Next40 est une sélection de startups à fort potentiel qui a été mise en place en 2018 par l’ancien secrétaire d’État chargé du Numérique, Mounir Mahjoubi.

Le CAC40 des startups

Depuis, les critères de sélection ont été adaptés par Cédric O pour qu’il reflète mieux le potentiel de croissance économique des startups – quitte à mettre la composante éthique un peu de côté. A nos confrères des Échos, Cédric O a bien résumé son objectif : « Le Next40 doit être le CAC40 des start-up ». Au delà des licornes françaises telles que Meero ou encore ManoMano, on retrouve d’autres jeunes pousses en pleine croissance.

Bravo à toutes et tous pour votre travail et votre investissement qui vous a propulsé au sein du #Next40. Fier de porter à vos côtés l’ambition de la France : faire émerger les leaders technologiques 🇫🇷 mondiaux. cc @BrunoLeMaire @CelineLz @LaFrenchTech pic.twitter.com/l4sjOHLYqs — Cédric O (@cedric_o) September 18, 2019

Pour toutes les jeunes pousses sélectionnées dans ce Top 40, le gouvernement leur fournira un accompagnement efficace pour leur permettre de continuer leur ascension, et devenir les acteurs incontournables de demain.

En reprenant les termes du gouvernement, nos homologues des Échos évoquent une « série de services d’accompagnement qui va de l’étude approfondie d’un pays cible à l’accompagnement dédié pour s’introduire en Bourse avec Euronext, en passant par la revue de la cotation bancaire afin de faciliter le financement traditionnel de ces entreprises à la croissance souvent consommatrice en liquidités ». Avec ces mesures, Cédric O espère ainsi renforcer le positionnement de la French Tech face à l’Allemagne ou le Royaume-Uni, deux pays réputés pour offrir un cadre favorable aux jeunes entreprises.

Composition de l’indice Next40

Voici les 40 startups qui constituent officiellement l’indice Next40 en 2019 :

Alan

Believe

BioSerenity

BlaBlaCar

BackMarket

CityScoot

ContentSquare

Devialet

Deezer

Doctolib

Evaneos

Finalcad

Frichti

HomeExchange

HR Path

iAdvize

Ivalua

JobTeaser

Klaxoon

Ledger

ManoMano

Meero

Mirakl

October

OpenClassrooms

OVH

PayFit

Recommerce

Sendinblue

Shadow

ShiftTechnology

Sigfox

Talentsoft

Vadesecure

Veepee

VestiaireCollective

Voodoo

Wynd

Ynsect

Younited Credit

Critères de sélection du Next40

Si le CAC40 a tendance a rester assez similaire d’une année à l’autre, Cédric O compte bien faire évoluer ce classement des Next40 à travers le temps. Parmi les critères d’éligibilité, le gouvernement a défini différents scénarios qui entrent en compte au moment de la constitution de ce Top 40 des startups à fort potentiel :

Avoir une valorisation supérieur au milliard d’euros (licorne)

Avoir réalisé l’une des plus grandes levées de fonds sur les 3 dernières années

Avoir une CA > 5M€ et une croissance annuelle > 30% lors des 3 derniers exercices

Avec des critères aussi variés que ceux mentionnés ci-dessus, on peut voir ainsi cohabiter au sein de cet indice Next40 des sociétés à des étapes très différentes dans leur croissance. A côté des géants déjà bien installés Veepee (anciennement Vente-Privée), OVH ou Deezer, on retrouve des jeunes pousses comme Alan, Shadow ou Frichti. Au milieu, on recense également les belles levées de fonds des dernières années comme Ynsect (125M€ en février 2019), ManoMano (110M€ en avril 2019), Meero (230M€ en juin 2019) ou encore Voodoo (200M€ en mai 2018).