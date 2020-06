Étant donné qu’après l’échec de Windows Mobile, Microsoft n’a plus de système d’exploitation pour les smartphones, l’objectif de la firme de Redmond est aujourd’hui de permettre aux utilisateurs d’Android et d’iOS (à la limite de ce qui est possible avec les restrictions d’Apple) d’avoir des smartphones synchronisés avec leurs ordinateurs sous Windows 10. Et parmi les outils que Microsoft propose pour faire le lien entre PC et smartphones, il y a l’application « Votre téléphone ».

Cette app permet déjà de contrôler pas mal de fonctionnalités d’Android avec un ordinateur sous Windows 10, comme la possibilité de gérer les SMS, les notifications, ou encore de faire des appels. Et maintenant, si vous écoutez de la musique sur votre smartphone Android, tout en travaillant sur un ordinateur sous Windows 10, vous pouvez contrôler le lecteur de musique sans toucher au smartphone.

Une nouvelle fonctionnalité qui synchronise votre smartphone Android et votre PC

Comme le rapporte le site Neowin, cette fonctionnalité est maintenant disponible si vous avez les dernières versions des applications « Votre téléphone » sur Android (1.20051.113.0) et sur Windows (1.20051.93.0). Il serait aussi nécessaire d’avoir un smartphone qui utilise au moins Android 7.0 et un ordinateur qui utilise au moins Windows 10 avec la mise à jour d’octobre 2018.

Les applications prises en charge seraient actuellement Spotify, Pandora, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Xiami Music et Google Podcast. La fonctionnalité s’active dans les paramètres de l’application Votre téléphone sur ordinateur et une fois que cela est fait, et que vous écoutez de la musique avec une app compatible sur votre smartphone, un nouveau contrôle du lecteur devrait apparaître, comme sur la capture d’écran ci-dessous.

Cette nouveauté de la synchronisation entre Android et Windows 10 avait été annoncée par Microsoft au mois d’avril, mais celle-ci n’était encore disponible que dans la version preview de Windows 10. Et visiblement, aujourd’hui, celle-ci débarque sur la version stable de ce mécanisme de synchronisation.

« Vous pouvez désormais accéder et contrôler les applications audio lues à partir de votre téléphone directement dans l’application, sans avoir à partager votre attention entre les appareils ou à interrompre votre flux de travail. Vos pistes audio resteront synchronisées entre votre téléphone et votre PC, et vous pouvez basculer entre plusieurs sources à l’aide de la liste déroulante du lecteur » , avait expliqué la firme de Redmond.

Sinon, pour rappel, Microsoft prépare actuellement son premier smartphone sous Android : le Surface Duo.