Surface Duo : Microsoft travaillerait une bonne prise en charge du stylet sur son smartphone Android

Cela fait déjà plusieurs mois que nous savons que Microsoft s’apprête à lancer son premier smartphone Android. Pour rappel, durant un événement consacré à ses appareils Surface en 2019, la firme de Redmond a présenté le Surface Duo, un smartphone à deux écrans qui utilise Android (mais pas Windows).

Microsoft a présenté l’appareil, son design, ainsi que quelques fonctionnalités. En revanche, pour le moment, la fiche technique n’a pas encore été officiellement présentée. Des rumeurs suggèrent néanmoins que l’appareil ne devrait pas rivaliser avec les smartphones Android haut de gamme de 2020, comme le Mi 10 Pro ou le Samsung Galaxy S20 Ultra. Par exemple, le processeur serait un Qualcomm Snapdragon 855, mais pas le Snapdragon 865 qui est utilisé par la plupart des flagships de 2020.

Néanmoins, si le premier smartphone Android de Microsoft pourrait donc avoir une fiche technique un peu dépassée, il est fort probable que la firme de Redmond mettra surtout en avant l’optimisation du logiciel, le format à deux écrans, et peut-être aussi une prise en charge très fluide du stylet.

Microsoft serait en train de peaufiner la prise en charge du Surface Pen sur son smartphone Android

Récemment, nos confrères de MSPoweruser ont publié un article d’après lequel les ingénieurs de Microsoft travailleraient actuellement sur l’amélioration de l’expérience avec le stylet Microsoft Pen sur le Surface Duo. Tout d’abord, la firme de Redmond compterait améliorer la compatibilité du Surface Pen avec le système à deux écrans. Une réduction du temps de latence permettrait d’avoir une expérience plus naturelle. Et Microsoft préparerait également des raccourcis, comme une double tape pour faire une capture d’écran. En substance, le Surface Duo pourrait bien bénéficier d’une prise en charge du Surface Pen comparable à l’expérience qu’on peut avoir sur un smartphone Galaxy Note avec le stylet S Pen.

Sinon, pour rappel, Microsoft a également présenté une tablette à deux écrans, le Surface Neo. Mais contrairement au smartphone Surface Duo, celui-ci n’utilise pas Android mais Windows 10X. Cette tablette devait normalement sortir en même temps que le Surface Duo. Mais de plus en plus d’éléments suggèrent que la sortie de tablette Surface Neo pourrait être retardée. En effet, à cause de la pandémie, Microsoft a revu ses plans pour le système d’exploitation Windows 10X.