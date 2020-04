COVID-19 : les discours haineux sont en recrudescence en ligne depuis le début de l’épidémie

La crise actuelle peut faire naître des solidarités inédites et inattendues. Elle donne aussi malheureusement l’occasion à certains de donner libre court à leurs penchants racistes. C’est en tout cas la conclusion d’une étude menée par la startup L1ght, une entreprise qui se spécialise dans la mesure des discours toxiques en ligne.

Les découvertes sont sans appel puisque le rapport réalisé sur des données allant du mois de décembre à la fin mars note notamment une augmentation de 900 % des discours de haine à destination de la Chine et des Chinois sur Twitter.

Les gens passent de plus en plus de temps en ligne et sont donc exposés à de plus en plus de discours de haine. Les instigateurs de la haine utilisent probablement le sentiment général d’incertitude et de tension pour susciter un comportement discriminatoire et, selon nos données, les abus racistes sont ciblés de manière plus explicite contre les Asiatiques, y compris les Américains d’origine asiatique. Les tweets toxiques utilisent un langage explicite pour accuser les Asiatiques de propager le coronavirus et critiquent les personnes d’origine asiatique en tant que collectif pour avoir propagé le virus.