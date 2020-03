Twitter s’attaque aux propos haineux qui visent une catégorie d’âge, des maladies et des handicaps

Twitter continue de faire le ménage sur sa plateforme. Et si une partie de cet effort consiste à proposer de nouvelles fonctionnalités anti-trolls, ainsi qu’à développer des algorithmes qui détectent les non-respects du règlement, Twitter essaie également de préciser ce règlement pour qu’il y ait moins d’abus.

Depuis 2018, le réglemente de Twitter interdit le « langage qui déshumanise une personne en raison de son appartenance à un groupe identifiable ». Puis, la plateforme de microblogging a commencé à être encore plus précise, par exemple en interdisant explicitement le langage déshumanisant ciblant les personnes en se basant sur leur religion.

Et cette semaine, une mise à jour de ce règlement protège les personnes âgées, malades ou handicapées. « Nous examinons continuellement nos règles pour rendre Twitter plus sûr. L’année dernière, nous avons mis à jour notre politique sur les conduites haineuses pour lutter contre les discours déshumanisants, en commençant par une catégorie protégée : les groupes religieux. Maintenant, nous passons à trois autres : l’âge, la maladie et le handicap », annonce le compte @TwitterSafety.

Dans un premier temps, si un ancien tweet est signalé comme ne respectant pas ce nouveau règlement, Twitter demandera à son auteur supprimer celui-ci. La publication n’entrainera pas de suspension de compte, étant donné que celle-ci a été faite avant la mise à jour du règlement.

Twitter : un effort pour devenir plus fréquentable (et plus facile à utiliser) ?

Et visiblement, Twitter ne va pas s’arrêter là, puisqu’il envisage déjà d’ajouter d’autres groupes à la liste de ceux qui seront protégés contre les propos dits « déshumanisants ». Pour identifier ces groupes, Twitter travaille avec des groupes d’experts internationaux.

Autrefois considéré comme une plateforme en difficulté, Twitter enchaîne aujourd’hui les bons trimestres. En plus de vouloir rendre cette plateforme plus fréquentable, grâce à des conversations plus saines, Twitter essaie également de faciliter celle-ci.

Récemment, Twitter a annoncé une croissance exceptionnelle pour le dernier trimestre. Et Jack Dorsey, PDG de l’entreprise, attribue ces bons résultats à ces efforts pour faciliter l’utilisation. « Nos efforts pour accroître la pertinence et la facilité d’utilisation ont généré une croissance de 21% des mDAU au quatrième trimestre, plus de la moitié des 26 millions de mDAU ajoutés en 2019 étant directement imputables aux améliorations des produits », a-t-il déclaré.