Coupe du Monde 2018 : en Ultra HD 4K avec TF1 et la Freebox Mini 4K !

Free annonce le lancement de TF1 4K sur sa Freebox Mini 4K, qui permettra de suivre la Coupe du Monde en Ultra HD, mais aussi quelques GP de Formule 1.

La Coupe du Monde de Football 2018 en Ultra HD 4K !

C’est la nouvelle que beaucoup de fans de ballon rond attendaient, à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 qui débute ce jeudi 14 juin, TF1, diffuseur officiel de la compétition, diffusera les 28 meilleurs matchs du tournoi, en Ultra HD 4K sur la Freebox Mini 4K.

Concrètement, la nouvelle chaîne TF1 4K sera disponible sur le canal 101 de la petite Freebox Mini 4K. Elle est incluse pour les abonnés fibre équipés de la petite box 4K donc, qu’ils soient abonnés au Forfait Freebox mini 4K ou aux Forfaits Freebox Révolution avec TV by Canal Panorama/Freebox Révolution avec l’option multi-TV mini 4K. Evidemment, le groupe Iliad est formel : « Rien de tel que la 4K (Ultra Haute Définition) pour vivre le match avec encore plus d’émotions, comme si on y était ! »

A condition de disposer d’un débit digne de ce nom, les téléspectateurs pourront donc profiter de la diffusion en 4K dès le 14 juin à l’occasion du 1er match de la compétition, qui opposera le pays organisateur, à savoir la Russie, à l’Arabie Saoudite. Les matchs de l’équipe de France sont également concernés, en espérant bien sûr pouvoir suivre la bande de Didier Deschamps jusqu’en finale. Rappelons au passage que Electronic Arts a déjà dévoilé la version 2019 de son incontournable jeu vidéo FIFA.

Mais ce n’est pas tout ! En effet, non content de diffuser un peu moins d’une trentaine de matchs de la Coupe du Monde 2018 en 4K, la chaîne TF1 4K proposera également quelques GP de Formule 1 en Ultra Haute Définition. Ce sera le cas du GP de France qui aura lieu le 24 juin prochain sur le circuit du Castellet, mais aussi du GP de Belgique le 26 août. Bonne nouvelle également pour les amateurs de grande vitesse, puisque le GP d’Italie le 2 septembre prochain est lui aussi concerné par cette diffusion Ultra HD 4K.