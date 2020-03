COVID-19 : Dyson invente un nouveau type de respirateur et lance la production

Ce matin, nous apprenions qu’Elon Musk allait rouvrir sa Gigafactory Tesla de New York pour y fabriquer une grande quantité de respirateurs destinés aux malades atteints du coronavirus. Si depuis quelques jours les entreprises considérées comme non essentielles sont obligatoirement fermées aux États-Unis et dans le monde entier, certaines comme Tesla et donc Dyson sont autorisées à rouvrir pour venir en aide au personnel médical.

À son tour, Dyson a également concentré ses activités sur la confection de respirateurs qui viennent à manquer dans les hôpitaux britanniques. Dyson va encore plus loin et ne reproduit pas simplement les respirateurs existants, l’entreprise a inventé un nouveau concept en seulement 10 jours qui est appelé CoVent.

Selon CNN, 10 000 CoVent vont être envoyés au Service national de santé britannique, après la demande de Boris Johnson, qui on vient de l’apprendre, est atteint du COVID-19. James Dyson a envoyé un communiqué à ses employés dans lequel on peut lire : « Un respirateur aide un patient qui n’est plus capable de maintenir ses propres voies respiratoires, mais malheureusement il y a actuellement une pénurie importante, tant au Royaume-Uni que dans d’autres pays du monde. La course est maintenant lancée pour le mettre en production ».

Dyson indique que les CoVent seront près début avril et d’autres pays seront livrés par la société britannique.