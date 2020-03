Tesla va rouvrir une usine pour fabriquer des respirateurs en masse

Depuis plusieurs jours, toutes les usines américaines dont l’activité est jugée non essentielle ont fermé leurs portes afin de contenir la pandémie de coronavirus dans le pays. Si Tesla a d’abord été considéré comme tel, ce qui l’a fait rester ouvert un peu plus que prévu, le constructeur automobile s’est finalement plié aux décisions des autorités afin de fermer ses portes… Pour l’instant.

Tesla ne va pas tarder à rouvrir une de ses usines pour un motif bien particulier. En effet, la Gigafactory située à New York aura pour mission de fabriquer un grand nombre de respirateurs artificiels, des dispositifs médicaux qui aident les personnes malades à respirer. Sachant que l’un des symptômes du coronavirus affecte les capacités pumonaires des malades, ces appareils sont plus utiles que jamais.

Les gouvernements de plusieurs pays du monde ont appelé les entreprises tech à utiliser leurs ressources pour développer des moyens capables d’aider à stopper le coronavirus ou du moins à avoir un meilleur contrôle sur la pandémie.

Le 25 mars, le dirigeant de Tesla, Elon Musk a annoncé dans un tweet : « La Giga[factory de, NDLR] New York rouvrira ses portes pour la production de ventilateurs dès que cela sera humainement possible. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les citoyens de New York ».

Giga New York will reopen for ventilator production as soon as humanly possible. We will do anything in our power to help the citizens of New York.

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2020