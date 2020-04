Pendant le confinement, les internautes recherchent de plus en plus de contenus éducatifs

À quel point le confinement a-t-il bousculé nos habitudes ? On sait notamment que les mesures de distanciation sociale ont déjà eu tendance à augmenter le temps passé à jouer aux jeux vidéo ou encore à booster le visionnage de VOD.

Il semble aussi que les centres d’intérêt des internautes varient beaucoup depuis le début de la pandémie. C’est en tout ce qui ressort de l’analyse de la société Algolia. Basée en Californie, cette startup commercialise un moteur de recherche à destination des sites web et des applications mobiles. Elle compte de nombreux clients et parmi eux des grands noms tels que Medium, Periscope, Slack et Twitch.

Les recherches liées aux équipements sportifs sont en chute libre

Pour mieux comprendre les conséquences du confinement, la compagnie a analysé ses données pour la période allant du 12 janvier au 28 mars dans six pays impactés à divers degrés dans la pandémie : France, États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Allemagne et Espagne.

La première constatation est que le volume des recherches a beaucoup augmenté ces trois derniers mois. Cela concerne plusieurs domaines et notamment les sites éducatifs avec une hausse de 1185 %. Ce chiffre impressionnant est logiquement lié à la fermeture des établissements scolaires qui a entraîné un besoin de ressources éducatives en ligne.

C’est aussi probablement dû au fait que « les gens utilisent ce temps pour s’enrichir et développer de nouvelles compétences – apprendre une nouvelle langue étrangère, jouer d’un instrument de musique ou améliorer leurs compétences en programmation », précise Algolia sur son site.

Plusieurs autres secteurs ont attiré les internautes et la plupart en lien avec la fermeture des commerces physiques. Il en va ainsi des commerces d’alimentation : +618 %, du e-commerce en hausse de 408 %, et des services financiers qui progressent de 309 %.

Les sites de voyage sont en revanche fortement impactés dans l’immédiat et on peut noter une chute de 97 %. Enfin, les recherches liées aux équipements et au matériel sportif sont aussi en baisse de 69 %.

Il sera intéressant de voir comment évoluent ces chiffres une fois le confinement terminé. Ils confirment en tout cas à quel point la pandémie impacte des secteurs entiers de l’économie.