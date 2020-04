Coronavirus : Le temps passé à jouer à des jeux vidéo explose en France et dans le reste du monde

Avec les mesures de confinement décidées un peu partout, on pouvait imaginer que les consommateurs se tournent d’avantage vers les jeux vidéo. C’est désormais confirmé par une étude effectuée par Nielsen Games.

L’institut a interrogé 3000 joueurs en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les chiffres sont impressionnants puisque pour la semaine du 23 au 29 mars, le temps passé à jouer a augmenté de 38 % dans l’Hexagone. Les États-Unis font encore mieux avec une hausse de 45 %, suivis du Royaume-Uni : 29 %, et de l’Allemagne avec une progression de 20 %.

Steam bat des records de fréquentation

En ces temps de distanciation sociale, les joueurs sont friands des jeux multijoueurs en ligne. Cette pratique est en hausse de 12 % en France, 29 % aux USA et 17 % au Royaume-Uni. Comme le relève le Hollywood Reporter, on note une anomalie pour la France où la pratique des multijoueurs locaux est en augmentation de 9 %. C’est déconseillé en raison des risques de transmission du virus, mais on peut imaginer qu’il s’agit de jeux dans le cadre familial ou entre colocataires.

Enfin, les joueurs déclarent dépenser plus d’argent qu’auparavant dans les jeux vidéo. Ce moment particulier voit un effondrement des achats physiques avec la fermeture des boutiques. Le marché digital tire à contrario son épingle du jeu. Globalement, 23 % des personnes interrogées déclarent acheter des jeux numériques plus souvent que par le passé.

Cette étude vient confirmer les informations qui nous étaient parvenues précédemment. Steam a par exemple battu son record de fréquentation avec plus de 20 millions de joueurs connectés simultanément. Face à cet afflux de visiteurs, les acteurs doivent également s’adapter pour éviter la congestion de leurs propres services et d’Internet. C’est notamment le cas de Sony qui a annoncé la diminution de la vitesse de téléchargement des jeux sur le PlayStation Plus.