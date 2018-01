Crash du Bitcoin et des autres crypto-monnaies : des effets étonnants et… inquiétants

En pleine chute libre, bitcoin et autres cryptomonnaies mettent dans une situation délicate les personnes qui y ont investi une grande partie de leurs économies. Certains le prennent avec humour, d’autres beaucoup moins…

Vous le savez peut-être déjà, mais ces dernières heures, le cours du bitcoin et de la majorité des autres cryptomonnaies se sont (violemment) effondrés. Actuellement, la valeur du bitcoin est passée sous la barre des 10 000 €, limite à laquelle il est resté supérieur depuis le 6 décembre. En moins de 48 heures, son cours a chuté de 25 points. Sur les trois dernières semaines le Bitcoin a perdu quasiment la moitié de sa valeur. Pour le moment, l’origine de cette dégringolade reste assez floue. Certains mentionnent une décision de la Chine d’interdire le minage et le trading du bitcoin, d’autres avancent des théories plus fantaisistes comme le Nouvel An chinois qui inciterait les possesseurs de Bitcoins à casser leur tirelire pour se faire des cadeaux et voyager… mais le rapport de corrélation entre ces évènements reste à prouver.

En matière d’investissement spéculatif, il est de coutume de préconiser que l’on ne doit jamais placer plus que ce qu’on est prêt à perdre. Inévitablement, malgré les avertissements, nombreuses sont les personnes à avoir investi leurs économies, et pour certaines la pilule ne passe pas. Quelle est l’ampleur du drame ? C’est assez simple, le numéro de téléphone de la Hotline Nationale du Suicide des USA trône en tête des discussions du forum Reddit dédié aux cryptomonnaies. Relativisions, même si c’est assez impressionnant, ce n’est pas la première fois que cela arrive. Un utilisateur parle même d’un « meme ».

Quoiqu’il en soit, la réaction des personnes concernées par l’évènement se divise globalement en deux catégories : « Je hold* » et « oh m**de, faut que vende tout, et vite« . Parmi ces réactions, on trouve comme souvent de vraies perles.

(*hold signifiant que la personne préfère conserver sa mise en espérant une remontée de la valeur de son investissement)

J’aurai perdu mon année universitaire à cause de cette baisse de valeur. Je ne pourrai pas payer le prochain semestre si [le bitcoin]ne remonte pas, mais je suis confiant, ça arrivera. Pour le moment je n’arrive pas à dormir 🙂

Pendant ce temps, certains gardent le sens de l’humour.

« Je suppose que [la fête] est finie les gars«

Face à des pertes financières potentiellement colossales, c’est peut-être la meilleure des choses à faire. Surtout qu’il n’est pas inutile de rappeler que la meilleure des choses à faire reste vraisemblablement de garder la tête froide, la valeur des cryptomonnaies pouvant tout à fait repartir à la hausse dans les prochains mois, jours, ou heures.