Cyber Monday : Fitbit Versa, Charge 2 et Alta HR jusqu’à -50% 🔥

Le Cyber Monday met Fitbit à l’honneur. La marque de Quantified Self a décidé de baisser le prix de ses bracelets connectés et de sa montre Versa. Ci-dessous, vous pouvez retrouver les meilleurs prix en temps réel, selon qu’il s’agisse de vente flash ou de vente promotionnelle sur la journée.

Comme vous pouvez le voir sur les liens menant aux produits Fitbit, la plupart d’entre eux sont des ventes flash. Cela implique qu’il y a une durée de temps pendant laquelle l’offre est disponible, et il y a aussi une limite de stock. Autrement dit, vous vous voulez absolument l’un des bracelets connectés Fitbit pour Cyber Monday, il ne faudra pas hésiter trop longtemps sur les offres. Elles seront mises à jour régulièrement ici afin de vous permettre de voir en permanence l’état des promotions deCyber Monday chez le fabricant Fitbit.

Fitbit fait des promotions pour Cyber Monday

En l’espace d’une dizaine d’année, Fitbit s’est imposé comme la référence mondiale pour les montres et bracelets connectés. Elle renouvèle régulièrement sa gamme en apportant de nouvelles fonctionnalités à ses produits. C’est aujourd’hui l’un des fabricants qui tient toujours sa place, alors que le marché est loin d’être en croissance. Il faut dire que les produits de la marque sont particulièrement résistants et fiables sur les fonctionnalités qu’ils avancent.

Comme chaque année, Fitbit profite de Cyber Monday pour promouvoir ses produits et offrir de belles réductions à ses clients à quelques semaines des fêtes de fin d’année. C’est généralement sur le site marchand Amazon qu’elle propose les remises les plus généreuses. Toute sa gamme y passe – des produits plus anciens aux bracelets connectés les plus récents.

Amazon, point central des promotions

Cette année, une étude montre que Black Friday et Cyber Monday devraient générer 5,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France. Parmi eux, ce sont environ 900 millions d’euros qui seront dépensés uniquement sur internet. Une bonne partie se concentrera chez le leader du e-commerce dans l’Hexagone : Amazon. Ce dernier s’était déjà félicité d’avoir expédié 2 millions de colis suite à Cyber Monday et Black Friday l’année passée. Cette année, il espère faire encore mieux.

Parmi les produits les plus populaires chez le marchand, on retrouve les nouvelles technologies. Et les bracelets connectés et les smartwatches seront très certainement encore à l’honneur. Avec des prix généralement situés autour des 150€, les produits Fitbit s’avèrent être un bon compromis pour soi, ou un bon cadeau pour quelqu’un de son entourage.

Pour le Black Friday et Cyber Monday, Fitbit n’hésite pas à faire baisser les prix de ses produits de 30 à 40%. Vous pouvez donc obtenir le fameux Fitbit Versa, Fitbit Charge 2 ou Fitbit Alta HR à moins de 100€. Attention, il faudra se dépêcher sur chacune des promotions disponibles : certaines sont en vente flash (limité par le temps), et d’autres sont en vente classique (limité par le stock). Dans tous les cas, si vous voyez une promotion qui vous plait, allez-y rapidement.

Quel bracelet connecté Fitbit choisir ?

Ci-dessous, vous trouverez donc un détail des produits phares de la marque :

Le Fitbit Versa est la montre connectée la plus haut de gamme du fabricant. Elle est équipée d’un écran carré en couleur qui est également tactile. Cette montre permet de suivre l’activité physique (pas, calories, étages) ainsi que le suivi du sommeil. Elle s’accompagne d’une série de fonctionnalités telles que le suivi de la natation, le suivi de la fréquence cardiaque ou encore des conseils personnalisés directement sur l’écran. En plus de ça, elle sert de relais au smartphone en affichant les appels, SMS et autres notifications. Elle permet aussi de payer sans contact grâce au NFC. Pour le Cyber Monday, le Fitbit Versa est disponible pour 144€ chez Amazon .

Le Fitbit Charge 2 est l’avant dernier modèle de bracelet connecté de la marque.C’est l’un des plus complets des bracelets connectés de la gamme : il suit l’activité physique classique, le sommeil, la fréquence cardiaque et affiche également les notifications du smartphone. Le paiement est également possible via le Fitbit Charge 3. Contrairement au Fitbit Versa, le Fitbit Charge 2 est davantage un bracelet avec un écran légèrement plus petit, et non coloré. Pour le Cyber Monday, le Fitbit Charge 2 est disponible pour 99€ chez Amazon.

Le Fitbit Alta HR est l’autre bracelet connecté populaire chez le fabricant américain. C’est le plus fin de tous les modèles présentés ci-dessus. Il reprend globalement les mêmes caractéristiques que le Charge 2, et il ne permet pas les paiements. Pour le Cyber Monday, le Fitbit Alta HR est disponible pour 79€ chez Amazon .

