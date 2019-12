Cyber Monday : le prix des AirPods 2 chute au plus bas de l’année

Pour ce Cyber Monday, les AirPods 2 sont à nouveau affichés en stock chez Cdiscount avec une très forte réduction. Alors que le Black Friday avait permis d’en écouler quelques unités à un prix réduit, ces offres sont toujours les bienvenues. Encore une fois, il faut être très rapide ce lundi matin pour ne pas passer à côté de cette occasion car le stock est short.

Lequel des AirPods 2 choisir ?

Que ce soit le premier ou le second modèle de AirPods 2, les deux bénéficient d’une réduction entre 25 et 30% pour Cyber Monday sur le site de Cdiscount. Dans le premier cas, vous économisez 40€ par rapport au prix de vente officiel, tandis que le second cas vous permet d’en économiser 70€. La différence entre ces deux versions réside dans le boitier qui permet à la fois de ranger ses écouteurs AirPods 2, mais aussi de les recharger.

En l’occurrence, les AirPods 2 du Cyber Monday bénéficient soit d’un chargeur sans fil, soit d’un chargeur filaire. Logiquement, c’est le chargeur sans fil qui est le plus onéreux – et c’est pourquoi les AirPods 2 avec le boitier sans fil sont 20€ plus chers que les autres modèles. Selon votre utilisation (et notamment si vous avez une base de chargement sans fil ou non), il faudra choisir l’un ou l’autre.

Au niveau de la qualité audio, les deux formats d’AirPods 2 mis en vente à Cyber Monday sont les mêmes – vous n’avez aucune surprise là-dessus. Pour ce qui est de l’autonomie des deux appareils, c’est exactement la même chose. Ils se distinguent des derniers écouteurs AirPods Pro qui ont été dévoilés il y a quelques semaines et qui sont des écouteurs intra-auriculaires. Tout le monde n’aime pas forcément, et ils sont sensiblement plus chers (279€) – les AirPods 2 ont encore un bel avenir devant eux.

Cdiscount casse le prix des écouteurs au Cyber Monday

Les AirPods 2 sont non seulement un bon cadeau de Noël, mais c’est aussi un bon appareil pour se faire plaisir. Et Cdiscount l’a bien compris pour ce Cyber Monday et il n’hésite pas à offrir une très belle réduction dessus. Alors que le géant de l’électronique Apple n’est pas le plus grand amateur de réduction, il semblerait que cette année ses revendeurs ne l’aient que moyennement écouté : Amazon comme les sites Cdiscount et Fnac ont proposé quelques belles remises sur ses produits.

Au delà des AirPods 2, le Cyber Monday signe une nouvelle vague de promotions sur toutes les plateformes marchandes. Ce lundi est le dernier jour pendant lequel vous pouvez faire des économies – après quoi il faudra attendre le mois de janvier avec les soldes. Autrement dit, si vous voulez faire vos courses de Noël à un prix plus bas que la normale, c’est aujourd’hui la dernière chance.

Pour rappel, Cdiscount offre aussi pendant le Cyber Monday la même période de rétractation que pendant l’année : vous avez donc 14 jours pendant lesquels vous pouvez réfléchir à votre achat – et le renvoyer si vous n’êtes plus convaincus. C’est aussi le cas pour ces derniers AirPods 2, cela vous permet ainsi d’obtenir un remboursement complet de votre achat à ce moment-là.

