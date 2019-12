Cyber Monday : le VPN Hide.me en promo flash à -78% 🔥

Habituellement vendu au prix de 14,99€ par mois, l’abonnement au fournisseur de VPN Hide.me est en promotion spĂ©ciale pour Cyber Monday avec 6 mois au prix de 39,99€ – au lieu de 89,94€. A cela, il rajoute aussi 6 mois offerts en plus, ce qui fait que votre abonnement annuel vous revient Ă 39,99€ au lieu de 179,88€ soit 78% de rĂ©duction.

Pourquoi choisir le VPN Hide.me ?

Utiliser un VPN au quotidien prĂ©sente plusieurs avantages, et renforce la sĂ©curitĂ© de votre connexion internet. Si vous vous demandez si le service est simple Ă utiliser : c’est le cas. Que ce soit sur PC, Mac, Android ou iOS, il vous suffit d’installer l’application Hide.me, d’entrer vos identifiants et vous accĂ©dez ensuite directement au service.

đź”’ La sĂ©curitĂ© et l’anonymat

Quand vous vous connectez Ă un Wi-Fi public, votre connexion n’est pas sĂ©curisĂ©e, il peut donc ĂŞtre sensible d’utiliser des services comme votre banque. Avec Hide.me, vous utilisez une adresse IP qui rend votre connexion anonyme sur ce rĂ©seau. En plus de cela, Hide.me ne garde aucune trace de votre activitĂ©, en ne gardant aucun log de votre activitĂ©.

Le service Hide.me a d’ailleurs Ă©tait certifiĂ© par des analystes en sĂ©curitĂ© pour attester de cela.

🌎 Un réseau mondial ultra rapide

Lorsque vous lancez Hide.me vous avez accès Ă plus de 57 localisations diffĂ©rentes. Vous pouvez donc, au choix, choisir parmi les connexions de milliers d’adresses IP partout dans le monde. Quand vous ĂŞtes en voyage par exemple, cela vous permet de consulter les sites français sans problème. Pour un voyage en Chine par exemple, un VPN permet de contourner la censure politique et d’accĂ©der Ă tous les sites, dont Google et Facebook par exemple.

Vous pouvez aussi accĂ©der Ă des vidĂ©os et services d’autres pays qui sont limitĂ©s par la gĂ©olocalisation.

👨‍👨‍👧‍👦 Pour vous, et vos proches

Autre avantage du VPN Hide.me qui est en promotion au Cyber Monday, vous pouvez vous connecter depuis 10 appareils en simultanĂ©. Vous pouvez donc l’installer sur votre smartphone, tablette, PC et ceux de vos proches. L’abonnement revient donc Ă 3,99€ par mois (ou 39,99€ par an) pour 10 appareils pour ce Cyber Monday.

🔑 Des fonctionnalités uniques

Hide.me propose deux fonctionnalitĂ©s très intĂ©ressantes. La première est baptisĂ©e Stealth Guard. Elle permet de choisir quelles applications utilisent le VPN en particulier. Comme cela, l’application ne fonctionnera que si le VPN est lancĂ©, ce qui assure une sĂ©curitĂ© dans la connexion.

Hide.me est aussi un VPN qui propose le support de l’IPv6 sur l’intĂ©gralitĂ© de ses serveurs. Votre connexion est donc sĂ©curisĂ©e sur tous les protocoles. La congestion Ă©tant rĂ©duite sur les rĂ©seaux IPv6, la vitesse de tĂ©lĂ©chargement est donc meilleure que sur l’IPv4.

Une offre Ă durĂ©e limitĂ©e jusqu’Ă minuit !

L’offre spĂ©ciale Cyber Monday pour VPN Hide.me est un prolongement de celle que l’on a pu voir lors du Black Friday. Attention, elle ne dure que jusqu’Ă ce soir minuit, c’est la dernière occasion de profiter de son prix Ă 39,99€ par an au lieu de 179,88€. Si vous hĂ©sitez, Hide.me vous propose une pĂ©riode d’essai sans engagement avec un droit de remboursement sous 30 jours suivant la souscription. Le VPN est donc sans aucun risque pour vous, cela ne coĂ»te rien de l’essayer.

