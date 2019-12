Cette semaine, apprenez à coder des applications pour 9,99€

Durant la semaine Cyber Week, la plateforme de formation Udemy lance de nombreuses promotions sur une grande partie de son catalogue, faisant tomber les tarifs à 9,99 euros. Si le spécialiste des cours en ligne est américain, il a l’avantage indéniable de proposer une multitude de formations en français. Pour ceux qui préféreraient s’essayer à la langue de Shakespeare, c’est aussi possible, car vous avez accès à la totalité du catalogue mondial.

Lancé en 2009, Udemy a su profiter de ces 10 ans pour devenir une référence de la formation en ligne. Désormais, la plateforme propose de nombreuses catégories dédiées au web, à l’exemple de la vidéo, du référencement, du design ou encore du développement web. Les cours proposés sont complets et de qualité.

Nous vous proposons une petite sélection des trois formations du moment choisies au sein du catalogue d'Udemy.

HTML, CSS, JavaScript, PHP, WordPress… 38 heures pour apprendre le développement web

D’une durée de 38 heures, cette formation est habituellement proposée au tarif de 199,99 euros par Udemy. Outre son prix qui réduit considérablement pour la Cyber Week, ce cours vous apportera une vision globale sur l’activité de développeur web.

Au cours de ces dernières années, ces compétences sont devenues de plus en plus importantes et très valorisées en entreprise. Même si vous ne souhaitez pas vous réorienter vers un tel métier, il peut être rapidement nécessaire d’avoir de bonnes bases dans le développement web si vous travaillez dans un domaine lié de près ou de loin au web.

Ce cours fait office d’incontournable si vous souhaitez apprendre le développement web, car il aborde les aspects essentiels de cette activité. Vous commencerez avec les bases que sont les langages HTML et CSS avant de vous tourner vers le JavaScript et le PHP, deux autres langages qui sont parmi les plus populaires du web.

Actuellement, plus de 40 000 personnes ont suivi cette formation dédiée au développement web. 15 000 personnes ont voté pour lui attribuer une note de 4,6 sur 5. Ces cours regroupent des vidéos à la demande d’une durée totale de 38 heures et plus de 230 sessions que vous suivrez pour apprendre à créer votre propre site web.

16,5 heures pour développer une application Android

Après le développement web, passons au développement d’applications, un autre domaine très apprécié des entreprises et qui demande tout autant de compétences. Habituellement, le tarif de cette formation dédiée à Android et au langage Kotlin coûte également 199,99 euros, un prix qui tombe à 9,99€ pour cette Cyber Week.

Avec ces cours en ligne, vous apprendrez à développer une application Android en vous basant sur Kotlin, le langage préféré de Google, lui-même à l’origine du système d’exploitation Android. Une fois que vous aurez imaginé votre app, vous pourrez la soumettre sur le Play Store.

En 16,5 heures, vous profiterez de 140 sessions dédiées à la découverte du langage Kotlin et de la programmation orientée objet. Vous en apprendrez aussi plus sur Android et l’application Notepad, avec laquelle vous démarrerez un projet.

Plus de 3 500 personnes ont suivi cette formation et sa note est de 4,7 sur 5 pour plus de 800 notes.

11 heures pour maîtriser les bases du hacking éthique

La troisième et dernière formation que nous avons sélectionnée pour vous ne concerne plus le développement, mais la sécurité informatique, autre notion clef au sein des entreprises depuis quelques années. La formation coûte habituellement 159,99 euros.

Cette formation vous offre la possibilité de faire le tour des bases de la sécurité informatique et d’apprendre à sécuriser vos systèmes, vos réseaux et vos sites web. Vous découvrirez aussi les outils et les attaques de base utilisés par des hackers malveillants pour arriver à leur fin. Plus important encore, le cours vous fera créer votre propre environnement de test dans lequel vous pourrez réaliser des expériences liées à la sécurité en toute légalité.

Près de 20 000 personnes suivent ce cours sur le hacking éthique, si bien que la formation revendique une note de 4,4 sur 5 pour plus de 4 400 votes.

