Cyberpunk 2077 : 10 minutes de gameplay (enfin !) sur Xbox One X et Xbox Series X

Hier soir, le développeur de Cyberpunk 2077, CD Projekt RED, proposait aux joueurs un nouveau rendez-vous Night City Wire. Pas de mauvaise nouvelle cette fois concernant le lancement du jeu, toujours calé au 10 décembre prochain. En revanche, les équipes ont tenu à faire la démonstration de leur jeu sur nos bonnes vieilles consoles.

Du gameplay sur consoles pour Cyberpunk 2077

En effet, jusqu’à présent, les rares séquences de gameplay diffusées par CD Projekt RED étaient issues de la version PC de Cyberpunk 2077. Hier soir, les joueurs ont donc eu l’heureuse surprise de pouvoir profiter d’une séquence de gameplay d’une dizaine de minutes, sur deux consoles. Cyberpunk 2077 a en effet été montré en version Xbox One X, mais aussi en version Xbox Series X.

Le développeurs a d’ailleurs tenu à basculer régulièrement entre les deux versions, permettant de découvrir une version Xbox Series X plutôt agréable visuellement, par rapport à une mouture Xbox One X un plus peu à la peine, notamment en terme de frame rate ou encore de clipping. L’ensemble est (forcément) un bon cran en-dessous de ce qui avait été montré jusqu’à présent, mais l’ambiance est bien là, malgré quelques PNJ pas très charismatiques…

Si CD Projekt RED a décidé de montrer son jeu sur l’ex-console la plus puissante du monde et la console next-gen la plus puissante du monde, rappelons que Cyberpunk 2077 se devra de tourner également sur Xbox Series S, Xbox One S, Xbox One, PS5, PS4 Pro et PS4 (pour ne parler que des consoles). Reste à savoir comment sera optimisé le jeu sur des consoles datant de 2013…

Il est important de souligner également que la grosse mise à jour next-gen de Cyberpunk 2077 ne sera pas disponible avant 2021. Ceux qui joueront au jeu à sa sortie sur PS5 ou Xbox Series X profiteront d’une version améliorée certes, mais pas « optimisée« . A noter que du gameplay PS5 devrait être exhibé avant la sortie du jeu.