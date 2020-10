La sortie de Cyberpunk 2077 est encore repoussée… et ce n’est pas une blague

Mi-octobre, le studio polonais CD Projekt RED confirmait fièrement la sortie de Cyberpunk 2077 pour le 19 novembre, après deux (gros) reports consécutifs, le jeu étant initialement attendu pour le début de l’année 2020. Dans la foulée, le jeu passait « gold », et les fans pouvaient donc souffler, ne craignant alors plus le moindre report.

Un nouveau report pour Cyberpunk 2077… avant le prochain ?

Mais tout cela, c’était avant le drame bien entendu. Avant que l’éditeur ne publie un nouveau tweet hier en fin d’après-midi, pour annoncer un énième retard… En effet, Cyberpunk 2077 ne sera finalement pas disponible le 19 novembre, mais le 10 décembre. Un retard de 21 jours, qui vont permettre aux équipes de peaufiner les (trop ?) nombreuses versions du jeu.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

En effet, Cyberpunk 2077 sera jouable sur Xbox One et Xbox One S/X, sans compter les Xbox Series X et S. A cela s’ajoutent les versions PS4, PS4 Pro, ainsi que la déclinaison PS5. Enfin, n’oublions pas les joueurs PC et Google Stadia, qui profiteront tous de Cyberpunk 2077 lorsque ce dernier sera disponible. Autant de versions qui impliquent de nombreuses heures de préparation et de test, afin que l’expérience de jeu soit optimale, peu importe le support choisi.

« Nous avons tout à fait conscience que cela peut paraître irréalisable de dire que seulement 21 jours peuvent faire la différence pour un jeu aussi riche et complexe, mais c’est le cas » explique CD Projekt RED. Le studio confirme avoir sous-estimé le temps nécessaire entre le passage en gold et la sortie du jeu, insuffisante pour mettre au point le désormais célèbre patch day-one.

Ceux qui avaient d’ores et déjà posé un jour de congé le 19 novembre, peuvent donc voir avec leur hiérarchie pour décaler ce dernier au 10 décembre prochain. A moins que Cyberpunk 2077 ne soit à nouveau décalé d’ici là… Rien n’est impossible.