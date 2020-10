Cyberpunk 2077 sortira bien le 19 novembre prochain, en simultané sur Stadia

Le crunch a finalement fini par payer. Le studio polonais CD Projekt Red qui développe annonce que Cyberpunk 2077 sera officiellement lancé le 19 novembre prochain. Mais la véritable annonce reste l’officialisation de Cyberpunk 2077 sur Stadia.

La plateforme de cloud gaming développée par Google a du mal à trouver son public. L’arrivée de Cyberpunk devrait largement attirer de nouveaux utilisateurs. Évidemment, Cyberpunk 2077 sera également disponible sur PlayStation, Xbox, et PC. Toutefois, il s’agit d’une des rares fois qu’un éditeur choisisse de lancer son jeu simultanément sur les supports habituels et sur Stadia.

En mars dernier, Bethesda Softworks a déjà fait de même pour la sortie de DOOM Eternal. Par ailleurs devrait faire de même pour le prochain Assassin’s Creed Valhalla qui arrive au mois de novembre.

Cyberpunk 2077 is coming to @GoogleStadia on November 19th!

This means you will be able to explore Night City across your favorite devices instantly right when the game becomes available. Pre-order now at: https://t.co/UOqkinGRHB pic.twitter.com/ZwNav1d5fJ

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 15, 2020