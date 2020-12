Cyberpunk 2077 : les utilisateurs Stadia pourront jouer avant tout le monde

Après des mois de retards, des dizaines de nuits blanches pour les développeurs du studio polonais CD Projekt RED, le tant attendu jeu Cyberpunk 2077 devrait arriver dans moins de 6 jours, le 10 décembre prochain. Si vous avez investi une somme d’argent conséquente dans une console next-gen, pas de chance pour vous, ce seront les joueurs Stadia qui auront un accès privilégié avec la possibilité de jouer à Cyberpunk 2077 avant les joueurs consoles.

The wait is almost over!

If you’re looking to play #Cyberpunk2077 as soon as it’s available, here’s a map with global release timings.

For PC and Stadia players, the release is simultaneous and scheduled for midnight GMT, and for all console players – midnight local time. pic.twitter.com/W0QLIFAhH1

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 3, 2020