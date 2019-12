Danny DeVito pour jouer Wolverine ? Internet se mobilise

Qui sera le nouveau Wolverine ? Depuis plusieurs mois la question agite les fans après la fin de l’aventure pour Hugh Jackman. Alors que l’avenir du mutant d’adamantium s’inscrit du côté de Marvel, les informations qui filtrent sont encore très rares. Pour l’instant, on en est surtout réduits aux supputations concernant la méthode choisie pour faire entrer les X-Men dans le Marvel Cinematic Universe. Mais pour Wolverine, Internet a déjà fait son choix quant à l’acteur qu’il faut : Danny DeVito. Et oui.

Danny DeVito rallie les suffrages

Depuis le rachat de Fox par Disney, on s’interroge. Si Ryan Reynolds a tenté de convaincre Hugh Jackman de reprendre son rôle de Wolverine pour un duo avec Deadpool, l’acteur iconique, sans doute le plus connu de la franchise X-Men a refusé en bloc. En conséquence, c’est Kevin Feige qui se retrouve avec cette tâche herculéenne, choisir le prochain acteur idoine.

Bonne nouvelle pour lui (plus ou moins), Internet semble vouloir lui donner un coup de main. Une pétition a été lancée, à l’origine comme une blague, mais qui commence à prendre de l’ampleur. On compte désormais plus de 54000 signatures en faveur de Donny DeVito. L’objectif de 75 000 signatures est fixé comme prochaine étape et cela devrait être atteint dans les prochaines semaines. Danny DeVito lui n’a pas encore répondu quant à la suggestion, mais il est important de noter qu’il a déjà joué dans un film de super-héros puisqu’il incarnait le Pingouin, dans Batman Returns de Tim Burton. Difficile toutefois de l’imaginer sérieusement dans le rôle de Wolverine. A plus forte raison quand on réalise que l’acteur, né en 1944 est plus vieux que le personnage de Wolverine, créé en 1962. Une belle prouesse qui ne devrait pas jouer en sa faveur. Les noms de Tom Hardy et Keanu Reeves circulent aussi…