Marvel : Wolverine va rejoindre les Avengers

Wolverine fait sans doute partie des rares vraies satisfactions du côté des personnages X-Men déjà présentés jusque-là. Un succès que l’on doit, il faut le reconnaître, en grande partie, à l’immense talent d’Hugh Jackman. Si la succession s’annonce pour le moins compliquée, on sait depuis désormais un certain temps que c’est avec les personnages de Marvel que s’inscrit son aventure. De nouvelles révélations permettent d’y voir un peu plus clair.

Wolverine, l’avenir des Avengers

Selon We Got This Covered, c’est donc Wolverine qui sera le premier parmi les X-Men à rejoindre les Avengers après que les hommes du professeur Xavier aient intégré le reste du MCU. Une étape qui pourrait être prévue dès la phase 4, même si rien n’est encore sûr à 100% dans ce registre.

Si officiellement, Hugh Jackman n’a pas encore été écarté pour ce rôle, puisque l’objectif est de lui donner une direction différente à celle de l’univers de Fox, on peut s’attendre à un casting complètement différent. La majorité des X-Men devraient quant à eux être intégrés à partir de la phase 5 ou 6, mais les scènes finales pourraient être l’option pour les présenter petit à petit. L’appétence déjà affirmée des frères Russo pour Wolverine devrait largement contribuer à ce que l’homme d’adamantium bénéficie d’un traitement de faveur.

De façon plutôt drôle, on sait aussi que la fusion X-Men – Avengers avait été prévue avant même le film contre Thanos. Et dans ce cadre, les frères Russo avaient imaginé que tous les X-Men auraient disparu dans le « snap » de Thanos. Tous ? Enfin non. Un aurait survécu… Vous l’avez deviné, il s’agit de Wolverine ! Ils pensent en effet que celui-ci aurait ensuite été parfaitement motivé. On aurait bien aimé voir ça, c’est vrai…