Dans deux ans, Apple mettrait fin au port Lightning sur iPhone

Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste aux informations régulièrement justes au sujet du futur d’Apple, vient de donner sa vision des iPhone des deux prochaines années à venir. Après la sortie d’un iPhone 12 (qui sera disponible en quatre versions selon lui), et après la présentation d’une deuxième génération de l’iPhone SE, la marque à la pomme pourrait lancer un iPhone 13 sans port Lightning.

L’information fait logiquement suite à la stratégie de l’évolution des équipements présents sur les smartphones, opérée par la marque à la pomme. Sur l’iPhone 5, Apple avait modifié sa connectique de recharge, alors que l’iPhone 7 avait mis fin au port jack. Le 3 novembre 2017, l’iPhone X avait pour sa part enterré le déverrouillage par empreinte digitale (Touch ID), au profit de Face ID. En 2021, ce sera au port Lightning de tirer sa révérence.

Quel remplaçant au port Lightning ?

Dans un document fourni par TF International Securities, se basant sur les données de Ming-Chi Kuo, nous pouvons découvrir que l’iPhone 12 (iPhone 2020, en attendant de connaître son véritable nom), sera le dernier iPhone de la lignée à proposer une connectique Lightning. En réalité, son remplacement a déjà commencé dans la gamme de produits Apple en 2018, alors que l’iPad Pro est désormais accessible avec un port USB-C classique.

Il en vient à la question de savoir quel sera le remplaçant du port Lightning sur iPhone. On peut imaginer qu’Apple procède au même basculement que sur l’iPad Pro, en proposant une connectique en USB-C. Cela permettrait d’autant plus à Apple de pouvoir faire un bond en avant rapidement au chapitre de la recharge ultrarapide, comme ses concurrents fonctionnant sous Android le permettent aujourd’hui.

Mais rien n’est moins sûr au sujet de la seconde possibilité qui se présente à Apple : supprimer définitivement le port, permettant de recharger le smartphone. Si la marque opère la même stratégie qu’avec le port jack pour la musique, l’iPhone 2021 miserait sur le sans-fil (wireless). Malgré la déception de la suppression du port jack en 2016, force est de constater que la concurrence a suivi la logique, et que de plus en plus de smartphones ne possèdent plus de moyen de connecter des écouteurs en prise jack.