Apple veut sortir quatre nouveaux iPhone par an (voire plus)

Apple a un nouveau plan pour vendre plus de produits. Du moins, c’est ce dont présument les analystes de JP Morgan, dans un rapport publié en ce début du mois de décembre. L’année prochaine, la marque à la pomme serait en phase de sortir non pas trois, mais quatre versions de son smartphone. Une stratégie figurant comme une tendance sur le marché, avec des gammes de mobiles de plus en plus diversifiées.

Mais dans son rapport, JP Morgan a cherché à aller plus loin, et a conclu qu’en 2021, une autre nouveauté majeure devrait arriver chez Apple. Pour le coup, il ne s’agira pas d’un nouveau produit, mais plutôt d’un remaniement de sa manière de commercialiser ses nouveaux smartphones. Avec quatre variantes de son iPhone, la firme de Cupertino se lancera dans un nouveau planning de vente, ou deux versions classiques seront lancées au printemps, et deux versions « Pro » seront lancées à l’automne.

Quatre variantes de l’iPhone 12

La première des hypothèses de JP Morgan concerne l’iPhone 12, qui sera lancé dans un an. Ses variantes, qui auraient dû être de 5,8 pouces, 6,1 pouces et 6,5 pouces si elles reprenaient les codes de l’iPhone 11, seront plutôt de 5,4 pouces et 6,1 pouces pour les modèles de base, et seront de 6,1 et 6,7 pouces pour les versions « Pro ». Quatre versions seront donc lancées, et une taille d’écran sera à la fois disponible en version classique et en version « Pro ».

A noter que malgré le manque d’information qui règne encore sur ces nouveaux iPhone, une information semble d’ores et déjà être confirmée. Comme nous vous le mentionnions dans un article il y a quelques jours, Samsung, le fournisseur d’Apple pour ses écrans, irait produire l’intégralité des écrans des nouveaux iPhone avec une technologie OLED. Autrement dit, même les versions de base en seront équipées. Un point qui différenciera la génération du smartphone avec les précédentes : à titre d’exemple, ni l’iPhone 11 ni l’iPhone Xr ne proposait d’écran OLED, au profit du LCD.

Pourquoi Apple veut quatre iPhone et un nouveau planning ?

En présentant son nouvel iPhone 11, Apple opérait un changement très stratégique dans la dénomination des noms attribués à ses différentes variantes. Au lieu des Xr et Xr, l’iPhone 11 devenait « iPhone 11 » (plus sobre et moins chip, sachant qu’il s’agit du modèle le moins cher), et « iPhone 11 Pro ». Un changement très bénéfique, mais qui n’était pas encore allé au bout de son intention il faut croire. Désormais, deux versions classiques seront disponibles, au lieu d’une seule, permettant d’égaler deux gammes de smartphones qui ne dépendront plus vraiment de la taille de leur écran pour être choisis.

En même temps, choisir un nouveau planning avec deux smartphones pour le début de l’année et deux autres pour la fin devrait permettre de soulager les lignes de production. Mais dans son rapport, JP Morgan indique également que cela pourrait donner un avantage aux versions « Pro », qui arriveraient ainsi à l’aube des fêtes de fin d’année sans avoir d’alternatives moins chères.

Enfin, cela permettra aussi à Apple de rester toujours à la pointe de la technologie, en mettant plus régulièrement à jour sa gamme d’iPhone. Une stratégie visible chez la concurrence, notamment chez OnePlus, opérant cette double sortie de smartphones, et en distinguant ceux de fin d’année par la lettre « T ». Apple pourrait suivre ce nouvel agenda dès l’année prochaine, en lançant une deuxième génération de l’iPhone SE.