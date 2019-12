D’après LinkedIn, voici les 15 métiers qui seront les plus recherchés en 2020

Alors que 2019 touche à sa fin, le réseau social professionnel LinkedIn publie son rapport français sur les métiers les plus recherchés pour l’année prochaine. D’après les explications de l’entreprise, ce rapport « mets en avant les professions présentant une croissance particulièrement forte et analyse l’impact de ces tendances sur la gestion du personnel. »

Afin d’obtenir ces informations, LinkedIn a utilisé les données dont il dispose sur sa plateforme. Cela n’a pas seulement permis d’identifier les métiers les plus recherchés, mais également les compétences qui sont associées à ces métiers. De plus, le rapport donne d’autres informations comme les villes où ces talents sont les plus recherchés.

Effet RGPG ? D’après LinkedIn, en 2020, « Délégué à la protection des données » sera le métier le plus recherché dans l’Hexagone. Néanmoins, la croissance du monde de la tech profite aussi à d’autres professions. Preuve en est, les responsables en recrutement et les recruteurs IT seront très recherchés en 2020.

Voici la liste complète :

Délégué à la protection des données Ingénieur en intelligence artificielle Agent immobilier Customer Success Specialist Community Manager Ingénieur en fiabilité de site (SRE) Spécialiste en cybersécurité Ingénieur DevOps Ingénieur Data Data scientist Consultant Data Responsable recrutement Développeur Big Data Recruteur IT Analyste en capital investissement

Dans son rapport (le lien de la source de cet article), LinkedIn indique également quels sont les compétences spécifiques à ces métiers, la ville où la demande est la plus forte ainsi que les secteurs qui recrutent.

Une concentration à Paris

D’après LinkedIn, près de 75 % des offres d’emploi pour ces métiers émergents sont basés à Paris. Néanmoins, la demande est également en forte croissance dans d’autres villes. « À Strasbourg, Marseille, Rennes, Nantes et Bordeaux (où Microsoft vient tout juste d’ouvrir une école de pointe spécialisée dans l’IA), le nombre d’entreprises qui emploient des talents émergents a ainsi augmenté de plus de 40% par rapport à l’année précédente », explique la plateforme.