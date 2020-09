Dark Crystal : récompensée aux Emmy, la série Netflix coupée dans son élan

La vérité des festivals et des récompenses n’est pas toujours celle des audiences ni de la rentabilité. C’est la triste leçon que pourra tirer la série Dark Crystal ces derniers jours. Diffusée par Netflix et adaptée du film culte de Jim Henson (sorti en 1982), elle n’aura pas le droit à une seconde saison comme on vient de l’apprendre.

Dark Crystal récompensée aux Emmy Awards

Pourtant, aux Etats-Unis, la série vient d’être primée par le jury, recevant le prix du « Meilleur programme pour enfants ». La série est réalisée par le Français Louis Leterrier, avec des marionnettes et des animatroniques, un format très particulier qui n’aura à priori pas réussi à trouver son public sur la plateforme de streaming.

Pourtant, le casting vocal était clairement au rendez-vous. En effet, derrière le micro, on trouvait des acteurs de premier plan comme Mark Hamill, Natalie Dormer, Andy Samberg, Caitriona Balfe, Taron Egerton et Nathalie Emmanuel. Si la qualité est clairement au rendez-vous, ce n’est pas à priori le cas des audiences. L’objectif était de toucher un public nostalgique du film original, mais cela n’a visiblement pas été suffisant. La série s’inscrivait aussi dans la stratégie de Netflix qui mise sur des programmes jeunesse afin de réussir à contrer Disney+.

Est-ce que cela veut dire pour autant qu’il s’agit de la fin de la série Dark Crystal ? Pas forcément. Lisa Hanson (fille de) et patronne de la boîte de production à l’origine de la série aurait désormais pour objectif de trouver un autre diffuseur qui pourrait reprendre la série. La récompense aux Emmy Awards pourrait faciliter cette démarche, mais il paraît difficile d’envisager une aussi grande visibilité au niveau international. Pour ceux qui n’ont pas encore vu la série, voici la bande-annonce la première saison.