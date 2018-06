D’autres Chromebooks devraient bientôt supporter les applications Linux

Après le Google Pixelbook et le Samsung Chromebook Plus, 18 autres ordinateurs tournant sous Chrome OS devraient supporter les applications Linux.

Alors qu’il domine le marché des mobiles avec Android, Google continue également de renforcer Chrome OS, son système d’exploitation pour ordinateurs.

Et afin que les utilisateurs de ce système puissent accéder à plus d’applications, Google a rendu celui-ci compatible avec les applications Android du Play Store.

Au mois de mai, lors de sa conférence Google I/O, Google a également annoncé l’arrivée des applications Linux (via une machine virtuelle) sur Chrome OS.

En permettant à son système d’exploitation de lancer des applis crées pour Linux, Google pense pouvoir inciter les développeurs à utiliser les Chromebooks.

« Cette année, nous vous offrons la possibilité de coder sur des Chromebooks. Qu’il s’agisse de créer une application ou d’écrire un script rapide, les Chromebooks seront prêts pour votre prochain projet de codage », annoncait Tom Buckley, product manager pour Chrome OS. En ce qui concerne la fluidité des applis, il expliquait que « Linux s’exécute à l’intérieur d’une machine virtuelle conçue d’A à Z pour les Chromebooks. Cela signifie qu’il démarre en quelques secondes et s’intègre complètement avec les fonctionnalités Chromebook ».

Mais pour le moment, seulement deux ordinateurs sous Chrome OS profitent de cette fonctionnalité : le Google Pixelbook et le Samsung Chromebook Plus.

De nouveaux Chrombooks capables de lancer des applications Linux

Cependant, cette (petite) liste devrait évoluer. Et d’après un article notre confrère XDA, qui a observé le code du système d’exploitation, 18 autres modèles devraient prochainement supporter les applis Linux.

Il s’agit de machines utilisant l’architecture Apollo Lake d’Intel. Ces modèles sont fabriqués par Lenovo, Avec, Asus et Dell (la liste est disponible ici). « Comme le changement vient juste d’atterrir, les chaînes Canary et Developer verront cela en premier dans les jours et les semaines à venir. Les utilisateurs du canal Stable ou Bêta devront attendre la version 69 de Chrome OS », écrit le site XDA.