DAZN : c’est quoi au juste ce nouveau service de streaming pour sportifs (qui arrive en France) ?

DAZN, ou le « Netflix sportif » ?

En France, les férus de streaming vidéo peuvent déjà s’abonner à Amazon Prime Video, à Netflix, à OCS et bientôt à Disney+, tandis que les amoureux de sport (depuis le canapé) peuvent souscrire à Bein Sport, à RMC Sport et même à une nouvelle chaîne dédiée intégralement à la F1. Bientôt, ces derniers pourront également compter sur un nouveau challenger : DAZN.

En effet, DAZN est déjà disponible sur certains marchés comme les Etats-Unis, le Canada, l’Espagne, l’Autriche, le Japon ou encore l’Italie, où les amateurs de football peuvent d’ailleurs visionner certains matches de Série A. Ce même DAZN prépare désormais son arrivée en France, prévue pour le 2 mai prochain

Here comes a new challenger !

Un service de streaming qui va se déployer sur plus de 200 pays, avec un lancement qui sera célébré avec la diffusion en France du prochain combat du boxeur Saul Canelo Alvarez. DAZN a en effet misé plus de 360 millions de dollars sur le boxeur mexicain, pour pouvoir diffuser une dizaine de combats sur son réseau.

« Nous travaillerons avec nos athlètes pour organiser des événements internationaux spectaculaires pendant les années à venir » promet John Skipper, aujourd’hui président de DAZN, et anciennement aux commandes du groupe ESPN. Evidemment, DAZN ne mise pas uniquement sur la boxe et les sports de combat, et le football est également dans le viseur du groupe. En Allemagne, DAZN sera notamment le principal diffuseur des matches de Champions League de 2021 à 2024.

A l’instar d’un bon vieux Netflix, DAZN proposera évidemment diverses applications, qui permettront de profiter du service sur la Smart TV du salon, mais aussi sur un ordinateur, une tablette, un smartphone ou encore une console de jeux vidéo. On attend désormais de savoir à quel tarif sera lancé ce nouveau challenger DAZN, qui va venir s’ajouter à nos très (trop ?) nombreux abonnements…