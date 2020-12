DAZN : le sport français accueille aujourd’hui le « Netflix du sport »

Après des années de Canal+, puis l’arrivée d’Eurosport, BeIn Sports, RMC Sport, sans parler du fiasco Téléfoot, le sport français s’apprête à accueillir un petit nouveau : DAZN. Vous ne connaissez pas ? C’est normal. Il s’agit d’une plateforme toute récente, créée en 2015, qui est considérée comme étant le « Netflix du sport ». En d’autres termes, c’est un service de streaming sportif par abonnement, qui fonctionne de la même manière que Netflix, Amazon Prime Video, ou encore Disney+.

Déjà populaire aux États-Unis, au Canada, et en Angleterre (où DAZN a vu le jour), le service de streaming britannique a tardé à débarquer en France, notamment à cause des nombreux acteurs déjà présents qui se disputent les droits de diffusion. Initialement, DAZN aurait dû poser ses valises dans l’Hexagone le 2 mai dernier, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. C’est donc aujourd’hui, le 1er décembre 2020, que DAZN (à prononcer Da Zone) s’installe dans le paysage sportif français. Ce déploiement comprend la France et 200 autres pays, il s’agit donc d’une date clé pour DAZN.

Bien loin des 26 euros mensuels pour pouvoir profiter de la Ligue 1 avec Téléfoot, DAZN propose des abonnements à partir de 2,99 euros par mois. DAZN existe depuis 2016 chez nos voisins allemands, et le moins que l’on puisse dire c’est que le succès est sans appel. En seulement 4 ans, DAZN est parvenu à obtenir les droits de diffusion pour la Bundesliga, et la prestigieuse ligue des Champions.

Doucement, mais sûrement.

Pour les amoureux du football en France, l’arrivée de DAZN ne devrait pas changer grand-chose puisque la plateforme de streaming ne peut pas encore rivaliser avec les Canal+, BeIn Sports, RMC Sport, et autres Téléfoot. Dans un premier temps, DAZN se concentrera sur les sports de combat et particulièrement la boxe. On espère toutefois que l’avenir de DAZN en France soit similaire au modèle allemand.

Il est important de préciser que le football français est actuellement entaché par un large conflit entre Canal+ et Mediapro, le groupe espagnol derrière Téléfoot. DAZN devrait donc attendre l’apaisement des différents avant de commencer à négocier les droits.

Sur le long terme, DAZN pourrait s’afficher comme un incontournable dans le paysage sportif français, que ce soit en termes de sports classiques, mais également d’e-sport. Hâte de voir ce que DAZN a à proposer.