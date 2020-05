DC Comics : Au moins deux autres films Wonder Woman sont en préparation

Le premier film Wonder Woman avec Gal Gadot est ce que l’on qualifier de véritable succès pour DC Comics et Warner Bros. Le premier véritable même dans ce qui devait être le DCEU. Porté par un bon casting, un scénario léché et surtout une actrice principale taillée sur mesure, le personnage a pris son envol auprès du grand public. On devait désormais découvrir la suite, Wonder Woman 1984, qui a été repoussé en raison de l’épidémie de coronavirus. Alors que l’on prend notre mal en patience, la production distille peu à peu de nouvelles informations sur le film bien sûr, mais aussi sur ce qui va nous attendre ensuite.

Wonder Woman à l’heure des spin-offs

On savait déjà depuis plusieurs mois qu’un spin-off sur les Amazones et l’île de Themyscira était en préparation. Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman 1984 est revenue sur le sujet et en a même profité pour en dire un peu plus. En effet, dans une interview à Total Film Magazine, elle explique qu’en plus du spin-off sur les Amazones, un Wonder Woman 3 est bien en préparation. Et tous ces films seront bien connectés les uns aux autres.

Il y a un arc narratif que j’avais en tête dès le premier film, puis le second, ensuite le film sur les Amazones et enfin un troisième film sur Wonder Woman.

Pour l’instant, il n’y a pas encore d’informations additionnelles sur Wonder Woman 3 et le spin-off, mais Patty Jenkins reconnaît qu’elle préférerait ne pas être aux manettes de l’épisode consacré aux Amazones, tout en reconnaissant qu’il serait peut-être difficile de s’y soustraire. Toutefois, c’est bien elle qui aurait imaginé l’histoire avec Geoff Johns, le co-auteur de Wonder Woman 1984. Autant dire qu’il portera tout de même sa patte et qu’elle compte bien le produire.