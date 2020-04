Pourquoi Wonder Woman 1984 ne tire pas un trait sur les échecs de DC Comics

Le 12 août 2020. C’est la date à laquelle on attend le film Wonder Woman 1984 dans les salles obscures après qu’il ait été repoussé en raison de l’épidémie de coronavirus. Mais c’est un film qui s’inscrit dans un contexte très particulier du côté de DC Comics. Si Aquaman n’est pas remis en question, on sait que The Suicide Squad est une sorte de reboot, tout comme The Batman avec Robert Pattinson. Henry Cavill et Superman c’est à priori aussi terminé. Mais qu’en est-il de Wonder Woman ? Impossible de tirer un trait sur Gal Gadot. Mais celle-ci aurait pu tenter faire l’impasse sur l’histoire vue dans Justice League ou Batman V Superman. Ce ne sera à priori pas le cas.

Wonder Woman et la question temporelle

Selon Empire Magazine (des informations relayées sur Twitter), Wonder Woman 1984 restera fidèle à l’histoire mise en place dans les deux opus qui ont pourtant été de grands échecs commerciaux et d’un point de vue de la critique.

Concrètement, on parle donc de la même timeline et Diana conserve son rôle au Smithsonian Museum, qu’elle utilise pour surveiller les objets dangereux ou mystiques qui pourraient menacer le monde. Diana Prince / Wonder Woman vit aussi dans l’immeuble du Watergate depuis lequel elle peut avoir une vue sur tout Washington et surveiller le gouvernement américain.

According to #Empire, #BatmanvSuperman is still canon in #WW84, and #Diana works at the #SmithsonianMuseum to keep track of any dangerous or mystical items, and lives in the #Watergate complex, where she has a view in any direction of Washington and can monitor the US government. pic.twitter.com/yXxXFNmNXw — Luiz Fernando (@Luiz_Fernando_J) April 16, 2020

Alors que Shazam ! et Birds of Prey prennent beaucoup de liberté avec le reste de DC Comics, Wonder Woman ne suit pas cette tendance. Sans doute faut-il y voir la confirmation que DC Comics va gérer plusieurs univers et timeline en parallèle. Et dans tout ça, il y a aussi le cas de Ezra Miller, qui incarne The Flash, mais dont la présence pour l’avenir est incertaine, en raison de démêlés avec la justice. Pourtant, c’est peut-être lui qui détient la solution avec la possibilité d’une remise à zéro des compteurs avec FlashPoint.