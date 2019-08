DC Comics aura bien un film Flash

C’est le genre de sujet sur lequel on continue encore et toujours de douter. Face à la débâcle de DC Comics au cinéma, quel futur pour les principaux personnages de l’univers ? Parmi ceux qui sont attendus mais qui font aussi naître le plus de doutes, on trouve Flash, incarné au cinéma par Ezra Miller. Il expliquait il y a quelques mois pourquoi le projet avait connu autant de retard, avant de revenir optimiste. Mais le doute persistait. Suffisamment pour qu’il se sente (encore) obligé de s’expliquer et de fournir des garanties sur ce sujet.

Flash prend son temps

C’est un sacré paradoxe. Ezra Miller, qui incarne l’homme le plus rapide du monde (même si Superman n’est pas forcément d’accord) au cinéma, prend vraiment son temps pour arriver au cinéma. Rendez-vous compte. On en parle désormais depuis 2014. Entre temps, plusieurs réalisateurs, mais aussi plusieurs scénarios sont passés par là.

L’acteur a du se contenter d’un caméo dans Batman v Superman et de son rôle dans Justice League.

Interrogé par W Korea, il a cette fois annoncé que la fin de l’attente était proche. Interrogé sur ses projets, il est resté plutôt discret, sauf sur ce qui nous intéresse vraiment.

Je peux vous parler de ceux que je peux évoquer car ils sont absolument confirmés. Il s’agit des Animaux fantastiques 3 et de Flash.

Les plus optimistes y verront donc la confirmation que Andy Muschietti (le réalisateur derrière Ca) va bel et bien porter ce projet jusqu’au bout et qu’il est sur la bonne voix. Mais les plus pessimistes y verront simplement une sorte d’assurance qui lui aura été donnée par les studios. Si les Animaux Fantastiques 3 est prévu pour novembre 2021, aucune date n’a encore été annoncée pour Flash…