DC Comics : le film Flash enfin sur des bons rails ?

On le sait, l’adaptation de l’univers de DC Comics n’a pas vraiment été un grand succès jusque-là. La franchise qui regarde le succès de Marvel avec envie n’arrive pas à se faire une vraie place avec de vraies erreurs de castings ou de réalisateurs. Parmi les projets très attendus, on trouve notamment Flash. Bonne nouvelle, selon Hollywood Reporter, les choses commencent enfin à avancer dans la bonne direction pour l’homme le plus rapide du monde (Superman pourrait quand même protester).

Ezra Miller devrait rester Flash

En effet, le site américain dévoile que le film se dote peu à peu de grands noms du côté du scénario, de la réalisation ou encore de la production. C’est Christina Hodson, qui est derrière le scénario de Bumblebee ou de Birds of Prey qui serait ainsi pressentie pour écrire le scénario. Une bonne nouvelle tant le premier avait été réussi et le second s’annonce prometteur.

Le réalisateur serait lui un choix plutôt surprenant mais aussi intriguant puisqu’il s’agit d’Andy Muschietti, celui qui a adapté l’oeuvre de Stephen King avec « Ça » et bientôt sa suite. Sa soeur serait productrice du projet Flash avec Michael Disco.

Jusque-là, on avait eu des échos concernant une participation de John Francis Daley et Jonathan Goldstein, mais il semble qu’ils ne soient plus liés au projet.

En revanche, c’est bien Ezra Miller, qui conserverait le rôle du Flash. Il expliquait il y a quelques mois pourquoi le projet avait connu autant de retards. Mais le script qu’il avait pré-écrit ne sera pas maintenu. Après le changement d’acteur pour Batman, on aurait aimé que DC Comics continue à renouveler son casting. Bonne nouvelle pour lui en revanche, le choix du réalisateur semble indiquer qu’il a eu gain de cause puisqu’il veut donner une tonalité très sombre au Flash. Affaire à suivre…