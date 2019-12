DC Comics : cette série sur Superman qu’on aurait aimé avoir

Attention, cet article parle du crossover Crisis on Infinite Earths qui a commencé au mois de décembre dans l’Arrowverse et se terminera en janvier. Si vous ne l’avez pas vu, mieux vaut peut-être arrêter votre lecture.

On vous en a déjà parlé par le passé. Ce crossover qui rassemble les personnages venus de différentes Terres propose plusieurs versions de Superman. On y trouve la version de Tyler Hoechlin que l’on a déjà vu dans la saison 2 de Supergirl. C’est aussi lui qui va bientôt avoir droit à sa propre saison. Tom Welling, le héros de Smallville a fait une petite apparition pour le plaisir des fans, alors que Brandon Routh, qui incarnait l’Homme d’Acier dans Superman Returns est aussi présent. Mais c’est lui que l’on aurait bien aimé voir plus, avec sa propre série. Pourquoi ? Explications.

Un Superman foncièrement différent

L’acteur est déjà présent dans l’Arrowverse, notamment à travers son rôle de Ray Palmer, alias The Atom. Un rôle qu’il va abandonner à la fin du crossover, à priori pour être remplacé par Ryan Choi (personnage joué par Osric Chau, un acteur déjà connu des fans de Supernatural).

Mais, puisqu’il existe sur d’autres Terres, il peut aussi faire double emploi à l’occasion du crossover. Il y incarne donc Superman, mais une version bien particulière, celle des comics Kingdom Come. Or s’il faut un Superman dans l’Arrowverse, cette version semble plus séduisante que celle des jeunes parents qui nous est promise par Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch. En effet, il possède une histoire particulière, très tragique. Ici, pas de Lois Lane, pas de Jimmy Olsen, pas de Perry White. Ils sont tous morts. C’est donc un Superman bien isolé, sans besoin d’un casting trop fort à ses côtés, qui serait présenté. Mais c’est aussi un personnage qui est conscient de ce qu’il représente en tant que symbole d’espoir. On en redemande, mais ce n’est à priori pas au programme. Et c’est bien dommage.