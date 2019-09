Superman un jour, Superman toujours ?

Si on regarde du côté des super-héros, des masques ou des capes qui ont le plus marqué l’histoire du cinéma ou des séries, on a envie de placer Superman très haut, si ce n’est tout en haut du palmarès. Le personnage de DC Comics, récemment incarné par Henry Cavill a auparavant été joué par Tom Welling, Dean Cain, Brandon Routh, Christopher Reeve… Mais le rôle semble leur coller à la peau comme le montre un parfait alignement des planètes qui n’est peut-être pas encore terminé.

Les retours de Superman

On le sait, chaque année, l’Arrowverse nous donne droit à son fameux « crossover », un épisode qui rassemble les personnages de Flash, The Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow… D’une année à l’autre le casting évolue.

Cette année, c’est Superman qui sera à l’honneur de « Crisis on Infinite Earths ». Or, pour cette occasion, qui dit plusieurs Terre, dit aussi plusieurs Superman. En l’occurrence, Tom Welling, connu pour son rôle dans la série Smallville (on aura attendu longtemps qu’il s’envole) et Brandon Routh, que l’on a vu dans Superman Returns. Ils rejoindront Tyler Hoechlin qui joue aussi à Superman dans la série Supergirl. On se prend désormais à rêver que Henry Cavill, qui ne devrait à priori pas reprendre son rôle au cinéma, ou Dean Cain, de la célèbre série Loïs et Clark, les nouvelles aventures de Superman, se joignent aussi à l’aventure.

Et pour ceux qui sont plutôt branchés Batman, on retrouvera aussi Kevin Conroy, doubleur de Batman, dans plusieurs séries et films animés. Enfin, un clin d’œil sera aussi proposé aux fans de Wonder Woman. Lynda Carter, sa première incarnation à l’écran, dans les années 70, sera aussi au rendez-vous. Un sacré casting pour les fans de super-héros.

Le crossover commencera le 8 décembre 2019 et se termine le 14 janvier 2020.