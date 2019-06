Avec Robert Pattinson, DC enterre (définitivement) Batman

Qu’est-ce qui ne tourne pas rond chez DC Comics et Warner Bros ? On a quand même envie d’envoyer une équipe de psychologues pour se faire une idée. Batman, le personnage sans doute le plus iconique avec Superman de l’univers, vient de se voir porter le coup de grâce avec l’annonce du nouvel acteur qui incarnera le Chevalier Noir sur le grand écran. Comme pressenti depuis quelques semaines, c’est Robert Pattinson qui a été choisi pour jouer dans The Batman. Il fera donc régner la loi sur Gotham pour la trilogie qui sera dirigée par Matt Reeves, dont les débuts en salles sont annoncés pour l’été 2021.

Batman, la dernière erreur de casting

Pour mesurer l’ampleur de ce choix, il faut rappeler qui a pu incarner Batman par le passé. Une liste dans laquelle on trouve Michael Keaton, Christian Bale et bien sûr Ben Affleck. Si ce dernier est très loin d’être irréprochable sur les derniers films, impossible de dresser une comparaison avec l’acteur de Twilight. Robert Pattinson ressemble à une nouvelle erreur de casting pour DC Comics. Jusque-là, le bilan était plus ou moins équilibré avec les ratés (d’un point de vue du casting) Henry Cavill (Superman) et Ezra Miller (Flash) et les réussites Jason Momoa (Aquaman) et surtout Gal Gadot (Wonder Woman). Le choix du nouveau Batman fait, sur le papier, pencher la balance du mauvais côté.

Bien sûr, les cyniques pourront aussi voir dans ce choix la volonté de DC Comics d’accrocher les midinettes, fans de l’ancienne idole de adolescent(e)s. Cela pourrait permettre à DC Comics de gonfler un peu au box-office. Mais si l’acteur a tenté de se donner une nouvelle image ces dernières années (Cosmopolis, The Lost City of Z…), donnant une vraie place aux films indépendants dans sa carrière, mais cela pèse bien peu dans la balance.

À moins de signer une performance cinq étoiles, le choix de Robert Pattinson pour incarner Batman, pourrait bien pousser les fans à jeter l’éponge. Réponse en 2021…