DC Comics : Mauvaise nouvelle pour les fans de Supergirl

En août 2018, on vous parlait des ambitions de DC Comics et Warner Bros de lancer un film sur le personnage de Supergirl. L’héroïne originaire de Krypton, cousine de Superman, a longtemps été ignorée au cinéma. Un seul film lui a même été consacré, en 1984, et c’est Helen Slater qui incarnait alors la super-héroïne. Ce projet de DC Comics avait donc un certain potentiel, à fortiori alors que Henry Cavill, l’acteur qui joue Superman semble avoir un avenir encore quelque peu embrumé. Mais, on apprend désormais que le projet a été abandonné.

Supergirl, un film qui ne séduit plus

Selon certaines rumeurs, le film Supergirl aurait du entrer en production au début de l’année 2020. Mais, il n’aurait jamais été lancé. Si bien sûr le coronavirus a potentiellement joué un rôle, Warner Bros aurait aussi joué un rôle, décidant de freiner des quatre fers.

Il faut dire que sur les ruines du « défunt » DC Comics Extended Universe, la prudence semble désormais être de rigueur. Ainsi, alors que les échecs de Batman v Superman : Dawn of Justice, ou encore de Justice League, ont marqué le public, Aquaman, Shazam ou Wonder Woman constituent eux de vraies réussites. Mais à chaque fois, c’est le casting qui joue un rôle central.

Or, dans ce domaine Warner Bros semble vouloir dans un premier temps régler le sujet de Superman. Un dossier épineux et qui semble occuper les esprits. Difficile il est vrai de lancer un film solo sur Supergirl, si son illustre cousin est encore un dossier en attente.

Le projet autour du film de Supergirl devait l’inscrire dans les années 70 et c’est le personnage de Brainiac qui avait été choisi pour être le méchant de cet opus. Reste à voir si ce sera toujours le cas dans quelques années.