Un film sur Supergirl serait dans les cartons

Un projet de film Supergirl serait dans les cartons de Warner Bros, de quoi redonner un peu de peps aux films de super héros qui ont un peu déçus ces derniers temps notamment avec Justice League.

Encore aux prémices du projet

Est-il encore possible de sauver le DC Universe ? Chaque nouveau film sorti par Warner Bros incite à abandonner tout espoir. Cependant, une solution pourrait bien arriver… Rao soit loué ! Il faudra au moins une divinité kryptonienne pour réussir à sauver la dernière catastrophe qu’a pu être Justice League. Si le Superman joué par Henry Cavill n’est pas forcément le plus séduisant de l’histoire, c’est son alter-ego féminin qui pourrait venir sauver les meubles.

En effet, le site Deadline explique qu’un film sur le personnage de Supergirl est en préparation. Aux commandes de ce projet, on trouverait pour l’instant l’auteur Oren Uziel (Cloverfield PAradox, 22 Jump Street). Attention toutefois avant de trop vous émouvoir, le projet en est encore au stade initial, aucun producteur n’a encore été associé à ce projet.

Une nouvelle direction pour DC ?

C’est une nouvelle un peu surprenante. Pour l’instant, un seul film a été fait en 1984. L’actrice qui incarnait alors Supergirl était Helen Slater. On la retrouve d’ailleurs dans la série Supergirl proposée par la CW. Elle incarne la mère adoptive de Kara Danvers. Un joli clin d’œil.

Difficile toutefois de croire que Melissa Benoist qui incarne à merveille le personnage dans la série aura le droit aux lumières du grand écran. Son seul vrai espoir ? Que les studios réalisent l’erreur commise avec le personnage de Flash. En remplaçant Gustin Grant (Flash dans la série) par Ezra Miller…

Ce film serait dans tous les cas l’opportunité pour DC de redresser un peu la barre. Dans le meilleur des cas, il devrait arriver après Aquaman, Shazam et le prochain Wonder Woman. Il est même probable que Joker, Flash ou encore Birds of Prey le devancent un peu. Toutefois, miser sur un ton plus léger pourrait être une bonne solution…